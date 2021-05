OL : Aulas milite pour le retour des supporters dans les stades

Publié par ALEXIS le 12 mai 2021 à 14:00

Le président de l’ OL milite ardemment pour le retour des supporters dans les stades la saison prochaine. Jean-Michel Aulas a proposé un plan complémentaire au protocole sanitaire en vigueur, aux autorités administratives et sportives.

OL : Aulas veut la mise en place d'un pass sanitaire

L’ OL, à l’instar de tous les clubs professionnels de football, souffre de l’absence des supporters dans les stades depuis la pandémie de Covid-19. Privé des recettes de matchs et des opérations de marketing avec le public, l’Olympique Lyonnais a vu son budget diminuer. Après presque une saison blanche sans public, Jean-Michel Aulas a fait une proposition aux autorités, afin de favoriser le retour de spectateurs au Groupama Stadium et dans tous les stades des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Dans une tribune publiée sur son site internet, le patron de l’ OL a expliqué son projet concernant la mise en place d’un « pass sanitaire ». « Contrairement aux épisodes des masques, des tests et des vaccins, nous avons aujourd’hui la chance de ne pas dépendre de contraintes extérieures. Nous pouvons dès maintenant mettre en place ensemble un pass sanitaire et devenir l’une des références européennes sur la question », écrit Jean-Michel Aulas. « Nous pouvons être maîtres de notre destin, proposer un horizon lumineux à tous les Français », ajoute-t-il.

Le dirigeant du club rhodanien est ensuite revenu sur le plan qu'il envisage. « Grâce à ce pass sanitaire, nous pourrons nous retrouver dans une grande partie des lieux culturels et des stades. Nous pourrons organiser des événements avec des personnes immunisées que ce soit par le vaccin ou après avoir déjà contracté le virus, avec des supporters présentant des tests négatifs dans un contexte où ces derniers sont de plus en plus précis et rapides. »

Vaccination au Groupama Stadium, Aulas s'en réjouit

L’ OL a mis son stade à disposition des autorités sanitaires du Rhône, récemment, afin d’y faire vacciner les populations. « Lorsque nous avons choisi de proposer le Groupama Stadium comme centre de vaccination, nous voulions accompagner l’effort national pour permettre à chacun d’être protégé. […] L’union des mondes de la culture, du sport, du divertissement, de la restauration et de toutes les bonnes volontés pour accompagner ce pass sanitaire pourrait marquer la première étape vers le retour d’un vivre ensemble qui nous manque tous », justifie Jean-Michel Aulas.