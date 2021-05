PSG Mercato : Une première confirmation tombe pour Sergio Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2021 à 15:00

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait être le gros coup estival du PSG. Une excellente nouvelle pour un ancien recruteur du club de la capitale.

Sergio Ramos : un profil idéal pour le PSG

À la recherche d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, le Paris Saint-Germain se rapproche tout doucement de Sergio Ramos. Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, l’international espagnol de 35 ans est en fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin et aucune prolongation ne pointe encore à l’horizon. À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, nos confrères de ParisFans assurent que le PSG a d’ores et déjà transmis une offre comprenant un engagement pour les deux prochaines saisons et un salaire de 10 millions d’euros brut par année.

Selon un journaliste qatari, qui avait été le premier a annoncé la prolongation de Neymar depuis février, Sergio Ramos va bel et bien défendre le maillot du Paris SG la saison prochaine. Pour Luis Ferrer, superviseur et recruteur du PSG de 2009 à 2020, aujourd’hui patron d’une agence de management sportif (LF360), l'arrivée du coéquipier de Karim Benzema serait tout simplement un choix judicieux pour les dirigeants parisiens. Il encourage donc Leonardo à ne pas hésiter sur ce dossier.

« Sergio Ramos ? Moi je peux vous dire qu’en tant que simple recruteur comme je l’étais au PSG, la première chose que je dirais à Leonardo, c’est qu’il faut recruter Sergio Ramos ! », lance Luis Ferrer sur le plateau du Late Football Club. Avant d’ajouter : « Je le mettrais en haut de la liste, il est libre, il n’y a pas de transfert ! C’est un joueur d’expérience, cela a bien fonctionné avec Keylor Navas, alors pourquoi pas avec Sergio Ramos ? Et puis il apporterait beaucoup au vestiaire. Le football est un sport collectif. »

Alors que les joueurs du PSG sont souvent critiqués pour leur fragilité mentale, Luis Ferrer pense que le protégé de Zinédine Zidane a le profil parfait du joueur qui pourrait apporter un plus aux Rouge et Bleu à ce niveau. « Franchement, il coche toutes les cases. Je vous le dis, Sergio Ramos est fait pour le PSG ! C’est un profil confirmé. Là, c’est la période où il faut être intelligent, pendant laquelle le directeur sportif et l’entraîneur doivent préparer la prochaine saison », a-t-il expliqué.

Sergio Ramos a-t-il lâché des indices pour sa venue au PSG ?

Alors que les rumeurs enflent sur sa probable arrivée au Paris Saint-Germain, le champion du monde 2010 a lâché quelques indices qui n’ont fait qu’alimenter davantage les spéculations. En effet, tout juste après l’annonce officielle de la prolongation de Neymar, Ramos a félicité le numéro 10 du PSG. Ensuite, le légendaire capitane des Merengues s’est mis à suivre plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain sur Twitter.

Ainsi, Julian Draxler, Alessandro Florenzi, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Ander Herrera, Rafinha ou encore Thilo Kherer font désormais partie des amis de l’Espagnol sur le réseau social. Mais il faudra encore patienter avant d’être fixé sur ce dossier.