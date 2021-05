OM Mercato : Arturo Vidal, le gros coup de Longoria se précise

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2021 à 17:00

L' OM, dans sa recherche d'un joueur évoluant au poste de milieu central, veut recruter Arturo Vidal, proche de la fin de son contrat avec l’Inter Milan.

Mercato : Des contacts entre l’ OM et Arturo Vidal ?

« On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et de jeunes joueurs pouvant apporter de la fraicheur à l'intérieur du club », déclarait Pablo Longoria le mois dernier à propos du mercato estival de l’Olympique de Marseille.

Si les noms de jeunes talents comme Mattéo Guendouzi (Arsenal), Thiago Almada (Vélez Sarsfield) et Lucien Agoumé (Spezia Calcio) sont régulièrement associés à l’OM, Pablo Longoria veut aussi attirer des joueurs d’expérience comme il l’affirmait plus haut. Selon les révélations de France Football, le président marseillais est déjà entré en contact avec Arturo Vidal pour tenter de le convaincre de venir rejoindre son ancien sélectionneur Jorge Sampaoli en Ligue 1.

A bientôt 34 ans, l’international chilien n’est pas un premier choix dans les plans d’Antonio Conte et un départ de l’Inter Milan n’est pas forcément à écarter pour cet été. Le club italien serait d’ailleurs prêt à faire un geste dans ce sens.

L’Inter Milan prêt à un gros sacrifice pour Arturo Vidal ?

En effet, selon les dernières indiscrétions du média transalpin Tuttosport, une arrivée d’Arturo Vidal à Marseille n’est pas impossible depuis que l’ancien milieu de terrain du Barça a échangé avec le coach phocéen. Mieux, la direction de l’Inter Milan songe sérieusement à libérer Vidal de sa dernière année de contrat pour lui permettre de rejoindre le club de son choix sans indemnité de transfert. Le Corriere dello Sport confirme l’information et assure que le compatriote d’Alexis Sanchez n’est plus le bienvenu à l’Inter.

Reste maintenant à savoir si l’Olympique de Marseille parviendra à concrétiser ce gros coup.