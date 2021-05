PSG Mercato : Nouveau coup de pression de Koeman pour Messi

Publié par Ange A. le 17 mai 2021 à 09:30

Le FC Barcelone s’est incliné à domicile contre le Celta Vigo. Coach du Barça, Ronald Koeman a exprimé le vœu de voir Lionel Messi, buteur contre le Celta, poursuivre l’aventure en Catalogne.

Le Barça dit adieu au titre, Messi vers la sortie ?

Le FC Barcelone a fait une croix sur le titre. Dimanche, le Barça s’est incliné au Camp Nou contre le Celta Vigo (1-2). Les Blaugranas ont pourtant bien débuté avec l’ouverture du score de leur capitaine Lionel Messi (28e). Les Catalans sont ensuite retombés dans leurs travers défensifs. Santi Mina a permis aux Galiciens de revenir au score avant le retour au vestiaire (38e). L’attaquant de Vigo a remis ça en fin de match, profitant de l’expulsion de Clément Lenglet. Troisième, Barcelone accuse 5 points de retard sur le Real (2e) et 7 sur l’Atlético (1er). Déçu après la rencontre, Ronald Koeman s’est de nouveau prononcé sur l’avenir de La Pulga. Le technicien néerlandais souhaite que l’Argentin prolonge son contrat.

Un nouveau feuilleton pour l’été

« Aujourd’hui, Messi a montré son efficacité, ce qui est très important et j’espère que ce n’était pas son dernier match au Camp Nou. [...] Il est toujours le meilleur du monde, il a marqué 30 buts et sans lui, c’est impossible. C’est une question pour Leo, nous espérons qu’il restera avec nous », a confié Ronald Koeman cité par Sport. En fin de contrat, Lionel Messi n’a toujours pas renouvelé son bail avec son club de toujours. Le Paris Saint-Germain est notamment présenté comme une possible destination pour le sextuple Ballon d’Or. Malgré le flou autour de son avenir, l’optimisme reste de mise en Catalogne. Joan Laporta a d’ailleurs fait de la prolongation de LM10 l’une des priorités de son mandat. Dans ce sens, le nouveau président du Barça tente de boucler le transfert de Sergio Agüero pour convaincre le capitaine des Blaugranas de rempiler. La décision du principal intéressé est attendue au terme de la saison.