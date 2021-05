OL : Retour de Benzema en équipe de France, la réaction d'Aulas !

Publié par ALEXIS le 19 mai 2021 à 16:30

Karim Benzema fait son grand retour en équipe de France, après 5 ans et demi d’absence. Une nouvelle qui réjouit le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. L'Olympique Lyonnais étant le club formateur de l’attaquant du Real Madrid.

Aulas se réjouit du retour de Benzema en équipe de France

Écarté de l’équipe de France depuis octobre 2015, Karim Benzema fait son retour en sélection. Il est en effet parmi les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2021. Le retour de l’avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais est apprécié par le président du club rhodanien. « Karim Benzema, nous sommes tous fiers de toi, tu es un enfant de l’OL. Tu n’as jamais abandonné pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, à tes côtés nous décrocherons l’Europe », a réagi Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter officiel.

Le meilleur buteur du Real Madrid avait été écarté de l’équipe de France suite à l’affaire de la sextape concernant Mathieu Valbuena, ancien joueur de l’OM, de l’OL et ex-tricolore. Il avait ainsi manqué l'Euro 2016 disputée en France, puis la Coupe du Monde 2018 remportée par les Bleus en Russie.

Des titres et des trophées avec le Real Madrid

En revanche, Karim Benzema a remporté des titres et des trophées avec son club espagnol, pendant son absence chez les tricolores. À savoir trois Ligue des Champions consécutives (2016, 2017 et 2018), trois coupes du monde des clubs (2016, 2017 et 2018), deux super coupes de l’UEFA (2016 et 2017), deux titres de champion d’Espagne (2017 et 2020) et deux super coupes d’Espagne (2017 et 2019).

Sur le plan individuel, Karim Benzema a été élu meilleur joueur du Real Madrid à l’issue de la saison 2019-2020, puis meilleur joueur de la Liga 2019-2020. Il a remporté deux fois le titre de meilleur joueur français à l'étranger en 2019 et 2021. L’ancien Lyonnais de 33 ans a aussi été désigné, par le quotidien sportif espagnol Marca, meilleur joueur du championnat d'Espagne et récompensé du trophée Alfredo Di Stéfano 2020. Il figurait logiquement dans l'équipe-type de la Liga en 2020.