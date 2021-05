OL Mercato : Du nouveau sur la situation de Rudi Garcia

Publié par ALEXIS le 20 mai 2021 à 17:00

À trois jours du dernier match décisif de la saison, l’entraîneur de l’ OL se dirige tout droit vers la porte de sortie du club. En fin de contrat, Rudi Garcia devrait partir librement cet été. Toutefois, la possibilité de le voir rempiler existe, comme l’a souligné Le Progrès évoquant la situation du coach.

OL : Rudi Garcia pourrait poursuivre l'aventure à Lyon

Rudi Garcia n’est toujours pas situé sur son avenir à l’ OL où son contrat expire le 30 juin. En effet, le patron du staff technique de l’Olympique Lyonnais est annoncé sur le départ, alors que Jean-Michel Aulas attend le dernier match de la saison, le dimanche 23 mai, contre l’OGC Nice, avant de rendre sa décision. La rumeur annonce certes l’entraîneur de 57 ans sur le départ, mais Le Progrès n’écarte pas la possibilité de prolonger son bail. D’après le quotidien, Jean-Michel Aulas pourrait envisager de poursuivre l’aventure avec Rudi Garcia, si Lyon se qualifie pour la Ligue des champions à l'issue de la dernière journée de Ligue 1.

La source rappelle que le président de l’ OL apprécie le travail de son coach. Et il ne manque pas une occasion pour le féliciter, comme lors de la victoire renversante sur l’AS Monaco (2-3) au Stade Louis-II. Et aussi contre le FC Lorient (4-1) et le Nîmes Olympique (2-5). Pour rappel, Rudi Garcia avait conduit les Gones en finale de la Coupe de la Ligue et en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière.

Le scénario idéal pour le coach des Lyonnais

À une journée de la fin de la saison, les Lyonnais sont 4e à un point de l’AS Monaco (3e avec 77 points) et sont déjà assurés de disputer l’Europa League. Pour décrocher la qualification pour l’UEFA Champions League, l’ OL doit absolument finir sur le podium devant l’ASM. Les joueurs de Rudi Garcia doivent donc gagner leur match contre les Niçois au Groupama Stadium et souhaiter en même temps que les Monégasques soient tenus en échec (défaite ou match nul) par le RC Lens au Stade Bollaert, le même dimanche soir (21h). Un scénario probable, mais avec une marge réduite.