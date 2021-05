PSG, Barça Mercato : Rendez-vous pris pour Lionel Messi

Publié par Ange A. le 23 mai 2021 à 05:30

À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, l’avenir de Lionel Messi reste encore flou. Aux dernières nouvelles, l’attaquant argentin compte lever les doutes à ce sujet en juillet.

La décision de Lionel Messi connue après la Copa America ?

Comme l’été dernier, le nom de Lionel Messi va alimenter la rubrique des transferts. En fin de contrat, l’attaquant argentin pourrait quitter son club de toujours en tant que joueur. Samedi, il n’a pas disputé le dernier de la saison contre Eibar en championnat (victoire 1-0). Le sextuple Ballon d’Or a été ménagé et est retourné se ressourcer au bercail. En Catalogne, on craint ne plus revoir La Pulga sous la tunique des Blaugranas. Alors que son contrat expire le 30 juin prochain, Messi ne s’est toujours pas prononcé définitivement sur son avenir. D’après les informations de L’Équipe, il faudra encore attendre avant de connaître la position du joueur de 33 ans. Correspondant du quotidien sportif en Argentine, Florent Torchut indique en effet que l’attaquant du Barça va d’abord se consacrer à sa sélection nationale. Il compte ainsi lâcher sa réponse une fois la Copa America terminée. La compétition est prévue du 13 juin au 11 juillet.

Le Barça, Paris et City en embuscade

En attendant sa décision finale, Lionel Messi a lâché de premiers indices au sujet de son avenir. L’attaquant du FC Barcelone n’est plus véritablement intéressé par un gros contrat. Dans un entretien à Olé, il a indiqué que ce qui lui ferait le plus plaisir à ce stade de sa carrière c’est de gagner des titres. Ces deux dernières années, le capitaine des Blaugranas n’a soulevé que la Copa del Rey (remportée cette saison) comme trophée. Nouveau président du Barça, Joan Laporta souhaite composer un effectif à même de remporter des titres, notamment la Ligue des champions. Dans ce sens, le dirigeant catalan est sur le point de boucler l’arrivée de Sergio Agüero, compatriote et ami de Messi. Avec cette arrivée, le patron des Culés espère également convaincre son numéro 10 de prolonger son contrat. Chose que n’entendent pas le Paris Saint-Germain et Manchester City. Les deux clubs souhaitent enrôler le célèbre gaucher en tant que joueur libre cet été.