OL Mercato : Viré, Rudi Garcia tacle sévèrement Juninho

Publié par ALEXIS le 25 mai 2021 à 21:30

L’ OL s'est séparé de Rudi Garcia dont le contrat prend fin le 30 juin 2021. L'ancien entraîneur de l'OM a tout déballé sur sa difficile relation avec Juninho, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais.

OL : Rudi Garcia tire à boulets rouges sur Juninho

Vingt-quatre heures après son départ l’ OL, Rudi Garcia a décidé de régler ses comptes avec Juninho. Il évoque un dysfonctionnement et la difficile relation qu'il a avec le dirigeant brésilien. « Ici, il y avait trop de dissensions dans ma relation avec Juninho », a-t-il révélé dans une interview dans L'Équipe.

« Les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J'ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n'était pas heureux. Il aurait préféré gagner, mais avec ses joueurs », a enfoncé l’entraîneur laissé libre. « À la trêve hivernale, je suis allé voir Vincent Ponsot (Directeur général du football à l’ Olympique Lyonnais), et je lui ai dit : « Qu'est-ce qui se passe ? Que cherche Juninho, à prendre le poste ? Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je lui laisse les clés s'il les veut ».

Juninho aussi en brouille avec Cheyrou et Ponsot ?

Rudi Garcia affirme qu’il n’est pas le seul cadre avec qui le Brésilien a eu des démêlées. Il indique que l’ancienne gloire de l’ OL « s'était fâchée avec tout le monde ». Avec Bruno Cheyrou (directeur de la cellule recrutement) et aussi Vincent Ponsot. « C'est même moi qui ai calmé le jeu avec Juninho pour recoller les morceaux. Je lui disais que Bruno était à sa disposition, etc. Et demandez même du côté du centre de formation… », a raconté le coach remercié.