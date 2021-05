Ex - PSG : Thomas Meunier lâche ses vérités sur Neymar Jr

Publié par Ange A. le 27 mai 2021 à 04:30

Ancien du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier s’est livré sur son ex-coéquipier Neymar Jr. Le latéral belge du Borussia Dortmund reste marqué par l’attaquant brésilien du PSG.

Confidences de Meunier sur Neymar Jr

Comme Edinson Cavani, Thomas Meunier avait refusé de terminer la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Le défenseur belge avait rejoint le Borussia Dortmund. Au terme d’une première saison moyenne avec le club allemand, le latéral droit est revenu sur son passage au PSG. L’occasion de s’exprimer sur son ancien coéquipier Neymar Jr. Le Diable Rouge s’est notamment livré sur le statut du Brésilien, joueur le plus cher de l’histoire du football. « Cela vient simplement de sa force en tant que joueur […] Le meilleur joueur reçoit le salaire le plus élevé et se trouve donc dans une position tellement forte qu’il peut déterminer beaucoup de choses ou du moins avoir une influence sur beaucoup de choses. Neymar a fait beaucoup pour être meilleur que les autres et a donc mérité ce privilège », a expliqué l’ancien parisien dans un entretien à Goal.

Neymar, « un type normal » selon Meunier

Dans sa sortie, Thomas Meunier s’est également exprimé sur la vie sociale de Neymar Jr. Le défenseur de 29 ans voit le Brésilien comme un « type simple dans sa vie privée ». Il révèle que comme la plupart des Brésiliens, le numéro 10 du PSG « est toujours souriant, faisant des blagues et aimant la vie sociale ». « Il aime inviter ses coéquipiers à des fêtes ou au restaurant […] Il ne plonge pas non plus au restaurant [rires] », a poursuivi le latéral de Dortmund. Celui-ci classe le Ney parmi de « grands joueurs » comme Cristiano Ronaldo, Messi et Ibrahimovic. « Je pense qu’il faut les écouter car ce qu’ils disent sera toujours dans l’intérêt de l’ensemble », a-t-il noté.