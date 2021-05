PSG Mercato : Messi, Neymar tente de renverser la vapeur au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2021 à 16:30

Présent en conférence de presse vendredi, Joan Laporta, président du Barça, a ouvertement annoncé que les négociations pour la prolongation de Lionel Messi avancent très bien et qu’un accord pourrait être trouvé avec la star argentine. Neymar, l’attaquant du PSG, veut voir cette affaire connaître un tout autre dénouement. Le PSG étant annoncé sur les traces du capitaine barcelonais.

Mercato Barça : Lionel Messi finalement vers une prolongation ?

« Nous avançons bien sur le nouveau contrat de Messi, mais ce n'est pas fait, on continue de travailler sur notre proposition. On va faire en sorte qu'elle soit à la hauteur (du joueur), en fonction de nos possibilités (financières). Nous entretenons d'excellentes relations et nous travaillons pour qu'il puisse rester au Barça. [...] Ce n'est pas une question d'argent, mais de projet, avec la possibilité de gagner encore des titres avec nous, ce qui le motive. Il veut continuer à faire la grandeur du Barça. Je suis modérément optimiste », a déclaré Joan Laporta.

Mais Neymar ne compte pas abandonner l’idée de recomposer son duo avec la Pulga et tente donc toujours de le convaincre de le retrouver au Paris Saint-Germain.

Neymar lance un énorme appel du pied à Lionel Messi

Parti du FC Barcelone en août 2017 contre un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar rêve toujours de se retrouver un jour sous le même maillot que son ami argentin. Plusieurs médias étrangers et locaux placent déjà le PSG en tête de liste des destinations les plus sérieusement envisageables pour le septuple Ballon d’Or. L’international brésilien de 29 ans a envoyé un signal fort à Lionel Messi : il aimerait à nouveau jouer avec lui et l’attend avec impatience à Paris.

« Pour moi, un joueur avec lequel j’aimerais jouer aujourd’hui… Clairement Lionel Messi, parce que c’est le numéro 1, le plus grand de tous. Je pense que tous les clubs, tous les joueurs l’adorent. Tout le monde aimerait jouer avec lui », a déclaré Neymar dans une interview accordée à Oh My Goal. Reste à savoir si cette déclaration d’amour suffira à convaincre Messi de snober le Barça pour le PSG.