ASSE Mercato : Énorme révélation de Debuchy sur son avenir

Publié par Ange A. le 30 mai 2021 à 01:30

En fin de contrat et pas prolongé par l’AS Saint-Étienne, Mathieu Debuchy sera libre lors du mercato estival. Le latéral droit de 35 ans libéré par l’ ASSE s’est confié et a déjà décidé au sujet de son avenir.

Première sortie de Debuchy depuis son départ de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre une petite révolution cet été. À la présidence de l’ ASSE depuis plus de 15 ans, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé le futur retrait. Les deux dirigeants comptent passer la main à un nouvel investisseur dans les prochains mois. Au niveau de l’effectif professionnel de Claude Puel, des chamboulements sont également attendus. Capitaine des Verts depuis le départ en retraite de Loïc Perrin, Mathieu Debuchy va quitter le club ligérien. Les dirigeants stéphanois ont déjà annoncé qu’ils ne prolongeront pas le contrat du latéral droit. En fin de contrat le 30 juin prochain, le défenseur de 35 ans sera libre de s’engager avec le club de son choix au mercato estival. Présent samedi lors du lancement de son académie de padbol, l’ancien capitaine des Verts s’est confié sur son avenir.

Mathieu Debuchy encore loin de la retraite

Pour le latéral droit, il n’est pas encore question pour lui de ranger ses crampons après son départ de Saint-Étienne. « Je compte encore jouer au foot au moins une ou deux saisons, en France ou à l’étranger », a indiqué le défenseur selon les propos rapportés par But Football. Après Lille, Newcastle, Arsenal, Bordeaux et l’ ASSE, l’international tricolore (27 sélections/2 buts) s’apprête à découvrir son sixième club. Reste plus qu’à savoir si ce sera en France ou à l’étranger. Réponse dans les prochains mois.