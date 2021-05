ASSE : Sainté tient son nouveau chouchou, Moulin menacé

Publié par Ange A. le 31 mai 2021 à 09:00

Révélation de l’ ASSE sur cette fin de saison, Étienne Green a la cote auprès des fans des Verts. Pas forcément une bonne nouvelle pour Jessy Moulin qui pourrait perdre sa place dans les cages stéphanoises.

Étienne Green nouveau chouchou de Geoffroy-Guichard

Avec les blessures de Jessy Moulin et de sa doublure Stefan Bajic, Étienne Green a été propulsé titulaire dans les cages stéphanoises. Un statut que le portier de 20 ans a conservé lors des 8 dernières journées du championnat. Le jeune portier a terminé la saison avec 8 buts encaissés et trois clean-sheet. Suffisant pour que sa cote augmente auprès des supporters de l’AS Saint-Étienne. Comme le révèle But Football, son maillot a été vendu le plus cher lors de la vente aux enchères organisée après le match contre le Dijon FCO ((défaite 0-1). Vendu à 900 euros, le maillot de Green a devancé ceux d’Aouchiche et Gourna-Douath respectivement cédés à 750 et 625 euros. Initié par le club, les bénéfices de ces ventes seront versés à l’association ASSE-Musée des Verts.

Green, une sérieuse menace pour Moulin à l’ ASSE ?

Touché aux ischios-jambiers, Jessy Moulin a vu sa saison s’écourter. Au total, le portier de 35 ans a disputé 29 matchs de championnat pour 42 buts concédés et 9 clean-sheet cette saison. Avec l’éclosion du jeune Étienne Green, la hiérarchie à son poste semble déjà remise en cause. Un véritable casse-tête pour Claude Puel qui ne sait pas encore qui de Green ou de Moulin sera le numéro 1 la saison prochaine. Outre cette question, l’avenir du portier formé à l’ ASSE pourrait s’écrire loin du Forez. La même source révélait récemment un intérêt d’une franchise de MLS pour le gardien de but stéphanois. Lequel ne serait pas contre un départ aux États-Unis comme il l’avait d’ailleurs indiqué dans un entretien à France Bleu Loire.