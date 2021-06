PSG Mercato : Real, signature imminente pour Sergio Ramos ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 17:30

Où va évoluer Sergio Ramos la saison prochaine ? En fin de contrat au Real Madrid, le défenseur espagnol de 35 ans est annoncé dans le viseur du PSG. Mais aux dernières, le coéquipier de Karim Benzema pourrait prendre une autre direction.

Sergio Ramos prêt à snober le PSG ?

D’après le journaliste de La Cadena SER, Mario Torrejon, Sergio Ramos ne va pas prolonger son contrat avec le Real Madrid. Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, le champion du monde 2010 va tourner une page importante de sa carrière, faute d’accord avec la direction madrilène pour un renouvellement de leur commune collaboration. Toutefois, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo ne devrait pas s’engager avec le Paris Saint-Germain, selon son entourage.

« Une prolongation de contrat de Sergio Ramos au Real Madrid me semble très difficile. L’entourage de Ramos dit qu’il n’ira pas au PSG et qu’ils ne savent pas encore pour le Real », a expliqué le journaliste espagnol. À la recherche d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, le PSG va donc devoir faire une croix sur cette piste. Mais quel avenir pour Ramos après la fin de son histoire avec le vice-champion de Liga ?

Manchester City prêt à jouer un mauvais tour au PSG ?

D’après les dernières révélations du média ESPN, Manchester City a fait de la signature de Sergio Ramos l’une de ses principales priorités pour cet été. Si le Real Madrid refuse de lui offrir un salaire respectable en évoquant la crise liée au Covid-19, le richissime club anglais serait prêt à lui faire un véritable pont d’or afin de doubler toute concurrence dans ce dossier. Pep Guardiola et sa direction auraient même déjà rédigé un contrat de deux ans pour Sergio Ramos. La chaîne sportive explique que si son nom a longtemps été associé au Paris Saint-Germain, le légendaire capitaine des Merengues envisage de plus en plus une arrivée en Premier League sous les ordres de son compatriote Guardiola. Affaire à suivre…