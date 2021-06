ASSE : Gérard Lopez futur propriétaire de l’AS Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2021 à 18:20

Un an après avoir quitté la présidence du LOSC, Gérard Lopez va-t-il devenir le futur propriétaire de l’ ASSE ? L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois fait partie des personnes intéressées par le rachat de l’AS Saint-Étienne.

Mercato - ASSE : Gérard Lopez en course pour le rachat du club

Entamée depuis 2018, le processus de vente de l’ ASSE a connu un coup d’accélérateur depuis le passage de Roland Romeyer à l’émission Top of the Foot sur RMC. Toutefois, le club ligérien ne devrait pas changer de mains avant la fin de l'année. Et ce dimanche, le journal L’Équipe a lancé une petite bombe sur ce dossier. D’après le quotidien sportif, l’ancien propriétaire de Lille OSC, Gérard Lopez, s’est « penché » sur la reprise de l'AS Saint-Étienne. À la recherche d'un nouveau projet, l’entrepreneur de 49 ans a essayé de racheter Southampton, le Genoa et Valence.

Propriétaire de Mouscron et Boavista, Lopez fait partie des prétendants sérieux au rachat des Girondins de Bordeaux. Mais L’Équipe assure qu’il est aussi intéressé par une reprise des Verts. Pour parvenir à ses fins, le Fondateur et PDG de Nekton dispose d'une surface financière de 120 à 160 millions d'euros au vu des projets de rachat initiés. En négociations avec des investisseurs asiatiques, qui sont prêts à dépenser 100 millions d’euros pour racheter l’ASSE et assumer entièrement son endettement, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer n’ont pas encore réagi à cette information.

Roland Romeyer a fixé un ultimatum pour la vente de l’ ASSE

Au micro de RMC, Roland Romeyer a donné rendez-vous pour l'avenir de l'AS Saint-Étienne le 1er juillet prochain. « Au 1er juillet, il y aura du nouveau », a déclaré le président du directoire de l’ASSE avant d’ajouter : « ce n'est pas une histoire d'argent, mais de pérennisation du club à un moment où il y a eu des choses inédites qui ont plombé le football français. C'est un problème de succession. Il faut assurer quand on a 75 et 67 ans. Il faut savoir passer le relais. En plus, dans un moment inédit, avec la pandémie et Mediapro, il faut assurer l'avenir du club parce qu'on aime le club. J'aime le club, et on essaie de trouver les moyens financiers pour pérenniser le club. »

Affaire à suivre donc…