PSG Mercato : Une première grosse décision tombe au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2021 à 20:00

Nasser Al-Khelaïfi a annoncé un mercato très actif pour le PSG cet été. Et à deux jours de l’ouverture officielle du mercato, une première décision vient de tomber du côté du Paris Saint-Germain.

Nasser Al-Khelaïfi annonce du lourd pour cet été

« Vous avez réussi votre plus grand coup en matière de transferts en 2017 avec Neymar et Mbappé. Comment passer un cap supplémentaire aujourd'hui ? Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », a déclaré ce jour Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du journal L’Équipe.

Mais avant de faire venir de nouveaux joueurs, le Paris Saint-Germain va devoir faire de la place dans son effectif. Et justement, Leonardo vient de prendre une décision forte dans ce sens.

Un premier départ acté au PSG

Comme annoncé depuis quelques semaines déjà, l’affaire se confirme de plus en plus au PSG. Prêté cette saison avec une option d’achat fixée à 9 millions d’euros, Alessandro Florenzi ne va pas poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. D’après les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, le vice-champion de France n’a pas été convaincu par les prestations du latéral droit de 30 ans. Leonardo a donc informé son homologue de l’AS Roma qu’il ne compte pas lever son option d’achat.

Encore lié avec la Roma jusqu’en 2023, l’international italien va rencontrer prochainement ses dirigeants pour connaître la suite de sa carrière. De son côté, le PSG accélère les discussions avec l’Inter Milan pour le transfert du Marocain Achraf Hakimi (22 ans) qui devrait faire ses adieux au club milanais d’ici dix jours, vraisemblablement pour rejoindre le club français, bien que Chelsea l’ait aussi repéré.