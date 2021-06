ASSE Mercato : Officiel, une nouvelle signature chez les Verts

Publié par ALEXIS le 08 juin 2021 à 11:30

L’ ASSE a prolongé le contrat Maxence Rivera, un jeune joueur talentueux sur qui Claude Puel compte pour son nouveau projet sportif. Cela, après les signatures de ses coéquipiers : Etienne Green (21 ans), Saïdou Sow (19 ans) et Aïmen Moueffek (20 ans).

ASSE : Maxence Rivera prolonge son bail à AS Saint-Étienne

Ça s’enchaîne à l’ ASSE avec les signatures en interne. Il n’y a certes pas encore d’arrivée de nouveaux joueurs, mais le club ligérien consolide le contrat de ses pépites sorties tout droit de son académie. Ce mardi 8 juin, c’est au tour de Maxence Rivera de prolonger son bail. Son contrat initial courait jusqu’à fin juin 2022, mais le club n'a pas précisé la durée du nouveau bail. L'aillier droit de 19 ans a confié ses premières impressions sur le site internet de l’AS Saint-Étienne. « C’est une fierté de m'inscrire dans la durée avec mon club formateur », a-t-il réagi. « Depuis plus d'un an, j'ai beaucoup appris en m'entraînant quotidiennement avec le groupe professionnel. J'ai conscience des progrès que je dois encore effectuer pour prétendre m'imposer au plus haut niveau. Cette prolongation de contrat est un encouragement à poursuivre mon travail avec l'exigence qui caractérise le coach et son staff », a promis Maxence Rivera.

Claude Puel apprécie la progression du jeune attaquant

Le manager général de l’ ASSE a aussi apprécié la nouvelle signature du jeune attaquant prometteur. Il le félicite pour sa progression. « Maxence a progressé à l'entraînement dans sa gestuelle et doit désormais le montrer en match en apprenant à mieux gérer ses émotions. Il possède de belles qualités pour créer des différences, marquer et faire marquer. Maxence Rivera fait partie d'un groupe de jeunes joueurs, issus du centre de formation, que nous développons et qui sont en train de passer des paliers », a commenté Claude Puel. Rappelons que l’ ASSE a offert aussi des premiers contrats professionnels à Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko, Stevens Leleux et Ahmed Sidibé.