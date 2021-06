OL : Révélation d'Aulas sur une décision lourde de conséquences

Publié par ALEXIS le 08 juin 2021 à 14:30

L’ OL avait la possibilité de finir sur le podium de la Ligue 1 et d’être qualifié pour la Ligue des champions. Cependant, l’équipe de Jean-Michel Aulas a sombré lors de la dernière journée du championnat face à l’OGC Nice (2-3). Une défaite renversante qui a tellement fait mal au président des Gones qu’il a pensé à rendre le tablier.

OL : Aulas, « j’ai eu envie d’arrêter »

Qui aurait été le successeur de Jean-Michel Aulas à la tête de l’ OL après le match décisif de la saison perdu contre l’OGC Nice (2-3) au Groupama Stadium ? La question mérite d’être posée, car le président du club rhodanien avoue avoir songé à quitter son poste après cette défaite, qui a privé son équipe de la Ligue des champions 2021-2022. Et évidemment d’un gros chèque de l’UEFA. « C’est une des rares fois où j’ai eu envie d’arrêter, franchement. Jamais je n’aurais imaginé que l’on perde ce match contre Nice. Cela a été très dur », a admis le patron de l’Olympique Lyonnais, dans une interview pour le site olympique-et-lyonnais.com. Jean-Michel Aulas a ensuite indiqué qu’il a renoncé à la démission grâce à l’aide de l’ex-entraîneur des Gones. « Les réflexions de Rudi Garcia dans la presse ont servi à une chose. Elles m’ont rendu à nouveau combatif, parce que c’était tellement injuste », a-t-il souligné.

Scénario cruel pour l'Olympique Lyonnais

L’ OL (4e) avait seulement un point de retard sur l’AS Monaco (3e) avant le coup d’envoi de la dernière journée du championnat. Les Lyonnais affrontaient l’OGC Nice qui n’avait plus rien à perdre en L1, car longtemps assuré du maintien, tandis que les Monégasques affrontaient le RC Lens en course pour une place en Ligue Europa. Et Lyon était bien parti pour coiffer sur le fil le club du Rocher. En effet, l’équipe de Rudi Garcia menait à la pause (2-1) à domicile, alors que celle de Niko Kovac était tenue en échec à Bollaert (0-0). À ce moment, c’est bien l' OL qui était sur le podium et qualifié pour l’UEFA Champions League.

Mais les 45 dernières minutes de la rencontre ont été cauchemardesque pour l’équipe lyonnaise et son président Jean-Michel Aulas. Le Gym a égalisé (2-2, 50e), puis a renversé Lyon (2-3, 57e). Défaits, les Gones n’ont pas pu profiter du nul concédé par l’AS Monaco (0-0) aux Lensois et le regrettent encore. Ils ont fini à la 4e place, à deux points du club de la Principauté. L’ OL se contente finalement la Ligue Europa et voit ainsi s’échapper les millions d’euros de la C1.