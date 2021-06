OL : Aulas se lâche sur son gros défi en marge du mercato

Publié par ALEXIS le 09 juin 2021 à 21:30

L’ OL veut vite rebondir après son échec en Ligue 1 en 2020 et 2021 et aussi en demi-finale de la Ligue des champions en 2020. Pour ce faire, Jean-Michel Aulas a fixé le cap pour l’avenir, avec Juninho et le nouvel entraîneur Peter Bosz.

OL : Aulas rêve du titre en Ligue 1 et de la coupe d'Europe

L’ OL a recruté Peter Bosz pour remplacer Rudi Garcia en vue de la saison prochaine. Malgré l’absence de son équipe sur le podium de la Ligue 1 lors des deux dernières saisons, Jean-Michel Aulas a réaffirmé sa confiance à Juninho pour poursuivre sa mission. En marge de l'inauguration du pôle de loisirs d'OL Vallée à Décines, le président de l’Olympique Lyonnais a fixé l’objectif du club rhodanien. « L’ OL est un club de football, on est en train de travailler à sa structure et sa structuration afin de retrouver le plus rapidement possible un titre de champion », a-t-il indiqué.

Lyon ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine pour la deuxième fois consécutive. Conscient de cela, Jean-Michel Aulas a pour ambition de vite renouer avec l’Europe et de viser un trophée continental. « L’objectif de l’ OL est également de tutoyer les plus grands clubs d’Europe et qui sait d’aller gagner une coupe d’Europe, ce que l’on recherche depuis maintenant un peu plus de dix ans », a déclaré le dirigeant des Gones. Rappelons que le dernier titre de Lyon dans le championnat de France remonte à la saison 2007-2008.

Aulas espère la réussite du duo Bosz-Juninho

Le président de Lyon a regretté que le tandem Juninho-Rudi Garcia n’ait pas marché. « Dommage que Rudi n'ait pas su travailler avec Juni, qui l'avait pourtant choisi et accompagné », avait-il répondu, quand le coach de 54 ans a accusé le Brésilien de marcher sur ses plates-bandes. Après les échecs avec Sylvinho (juin à octobre 2019) et Rudi Garcia (octobre 2019 à mai 2021), Jean-Michel Aulas espère la réussite de Peter Bosz en duo avec le directeur sportif de l’ OL. « Bosz a une philosophie forte et on l’a choisi pour ça. Il y a une connivence forte avec Juninho, ils sont en symbiose. On peut s’améliorer. On a fait un pas positif », a annoncé le boss de l’équipe lyonnaise.