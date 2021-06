ASSE Mercato : Vers un départ d'Étienne Green cet été ?

Publié par Ange A. le 17 juin 2021 à 06:30

Gardien titulaire de l’ ASSE sur la fin de la saison, Étienne Green est parti pour passer numéro 1 à son poste la saison prochaine. Avant le prochain exercice, le jeune portier pourrait honorer un important rendez-vous en sélection cet été.

Étienne Green éligible pour les JO au Japon

Le destin d’Étienne Green a basculé en l’espace de quelques semaines à l’AS Saint-Étienne. Troisième dans la hiérarchie des gardiens en début de saison, le portier de 20 a fini en tant que numéro 1 dans les cages stéphanoises. Il a profité des blessures du titulaire Jessy Moulin et de son remplaçant Stefan Bajic pour passer titulaire à l’ ASSE. Au vu de ses performances, le jeune gardien de but pourrait franchir un nouveau cap cet été, mais loin de Saint-Étienne. Comme l’indique But Football, le jeune gardien des Verts devrait disputer les Jeux Olympiques à Tokyo avec la sélection olympique. Suite à sa belle fin de saison, le natif de Colchester (Angleterre) avait été convoqué chez les Bleuets pour disputer la phase à élimination directe de l’Euro Espoirs. Il est bien parti pour se rendre au Japon dans les prochains mois.

Green futur numéro 1 à l’ ASSE ?

À son retour du pays du soleil levant, le statut d’Étienne Green devrait changer à l’AS Saint-Étienne. Convaincu par les prouesses du jeune portier, Claude Puel devrait en faire le nouveau numéro 1 des Verts. Une tendance qui dessine davantage avec le possible départ de Jessy Moulin. À 35 ans, l’actuel titulaire au poste de gardien pourrait quitter l’ ASSE pour une destination exotique. L’ancienne doublure de Stéphane Ruffier est disposée à rejoindre la Major League Soccer. Une franchise de MLS dont l’identité n’a pas encore fuité serait d’ailleurs disposée à accueillir le portier formé à Sainté. Doublure de Moulin, Stefan Bajic n’a pas donné satisfaction lors de ses 3 apparitions, toutes soldées par des défaites. Il devrait donc être cantonné à son rôle de doublure, derrière Étienne Green la saison prochaine.