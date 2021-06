ASSE : De grosses absences déjà signalées pour la reprise

Publié par Ange A. le 19 juin 2021 à 04:30

La date de la reprise de l’AS Saint-Étienne est fixée au 28 juin prochain au Centre sportif Robert Herbin. Cinq joueurs de l’ ASSE sont dispensés de cette reprise comme le fait savoir le site officiel du club.

Cinq absences annoncées pour la reprise de l’ ASSE

Claude Puel compte encore améliorer ses performances avec l’AS Saint-Étienne. Pour sa deuxième année chez les Verts, le technicien de 59 ans a terminé à la 11e place de Ligue 1 Conforoma. Une amélioration par rapport à sa première année où il avait frôlé la relégation au terme d’un exercice 2019-2020 tronqué. Les Verts avaient en effet terminé à la 17e place du championnat. Pour préparer au mieux le prochain exercice, l’entraîneur stéphanois compte reprendre le travail le lundi 2 juin. Mais il ne disposera pas de son groupe au complet comme le fait savoir le site officiel de Sainté. Outre les joueurs en fin de contrat, cinq autres éléments ne feront pas le retour à cette date.

Trois amicaux déjà programmés pour les Verts

Étienne Green, Wahbi Khazri, Yvan Neyou, Saïdou Sow et Miguel Trauco ne seront pas à l’Etrat le 2 juin prochain. Le média indique qu’ils « disposeront d’un calendrier de reprise personnalisée en raison des rencontres internationales qu’ils ont disputées après la clôture du championnat de France ». S’agissant de Miguel Trauco, il dispute actuellement la Copa America avec le Pérou. Pour le reste du groupe, il s’agira donc de se projeter pour les trois premières rencontres de préparation. L’ ASSE sera opposé au Puy en Velay, Bourg-en-Bresse et Grenoble les 10, 16 et 17 juillet. En attendant la programmation d’autres rencontres, la date de la reprise de la Ligue 1 est fixée au 6 août.