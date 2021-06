ASSE Mercato : Du nouveau sur l’échange Claude Puel - Bodmer

Publié par Gary SLM le 19 juin 2021 à 11:22

Sans faire les Unes des médias pour des transferts ronflants ce mercato estival, l’ ASSE fait parler pour deux raisons : un possible départ de Claude Puel, qui pourrait être remplacé par Mathieu Bodmer et Thiago Motta, et des rumeurs de la vente du club.

ASSE : Claude Puel a-t-il vraiment téléphoné à Bodmer ?

Ces derniers jours, l'insider Mohamed Toubache-Ter avait affirmé sur Twitter que le duo Mathieu Bodmer (Directeur sportif) et Thiago Motta (au poste d’entraîneur) allaient venir pousser Claude Puel vers la sortie. Surpris par cette information qui s’est propagée comme une traine de poudre, le technicien actuel de l’AS Saint-Étienne aurait décroché son téléphone pour en savoir un peu plus sur le sujet. C’est Mathieu Bodmer, annoncé vers le club stéphanois dans le cadre d’un projet de reprise de l’ ASSE par de nouveaux investisseurs, qu’il aurait contacté.

La rumeur disait que Mathieu Bodmer avait rassuré l’entraîneur stéphanois sur le fait qu’il n’était nullement parti prenant à un projet de rachat de l’ASSE. Seulement, ce coup de fil imaginaire n’aurait jamais existé. C’est ce que dit de nouveau Mohamed Toubache-Ter, l’homme qui a annoncé un retour de Bodmer au club. « Loin de moi l’envie de vous démentir, mais je peux vous garantir qu’il n’y a eu aucun échange !! Absolument aucun !! », a posté l'insider à propos du supposé coup de fil passé par Claude Puel à l’ancien milieu de terrain du PSG et de l’OGC Nice.

Des rumeurs et une envie de départ à Saint-Étienne

Pour autant, les rumeurs d’une prochaine reprise de l’ASSE par de nouveaux investisseurs continuent de circuler, même si aucune communication officielle n’atteste pour l’heur un tel cas de figure. Le club est certes en vente, mais aucun projet crédible ne s’est officiellement démarqué des autres malgré l’intérêt exprimé par plusieurs prétendants.

On sait autrement par Foot Mercato, que Bryan Djile Nokoue a entamé des négociations avec la direction de l' AS Saint-Etienne pour être libéré. Le jeune défenseur pourrait partir du club lors de ce mercato estival après son refus de prolonger son contrat. À 19 ans, une proposition de contrat de 3 saisons lui aurait été faite par les dirigeants du Lokomotive Zagreb.