PSG Mercato : L’arrivée de Varane bouclée après Donnarumma ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 juin 2021 à 22:10

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane ne compte pas prolonger avec le Real Madrid. Désireux de renforcer son secteur défensif cet été, le PSG est passé à l’action pour tenter de le recruter.

Mercato PSG : Officialisation lundi pour Donnarumma

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Gianluigi Donnarumma va passer sa visite médicale lundi avant de s'engager en faveur du Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en 2026. Libre le 30 juin, le gardien de but de 22 ans a refusé de prolonger son contrat avec l’AC Milan. Annoncé chez plusieurs autres grands clubs européens, l’international italien a trouvé un accord avec Leonardo en vue d’une arrivée au PSG.

Tout est réglé entre les deux parties et le jeune portier va rejoindre l’effectif du Paris SG pour concurrencer Keylor Navas et un salaire de 12 millions d’euros annuels, bonus compris. Après cette grosse opportunité du marché, le Paris Saint-Germain cherche également à mettre la main sur Raphaël Varane.

Le Real Madrid ouvre la porte à une vente de Varane

En effet, d’après nos confrères du site Foot Mercato, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi se sont rapprochés de la direction du Real Madrid pour se renseigner sur un éventuel transfert de Raphaël Varane. « En plus d’avoir pris contact avec l’agent du joueur, Leonardo a discuté du cas Varane avec la direction du Real Madrid, afin de connaître sa disponibilité notamment », explique le média sportif. Toujours selon la même source, Florentino Pérez et les siens ne s’opposent pas forcément à un départ de l’international français à condition de recevoir une proposition convenable.

Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur des Merengues, aimerait pouvoir compter sur Varane pour l’avenir, mais le club semble s’être fait une raison pour l’ancien défenseur central du RC Lens. Estimé à 70 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le joueur de 28 ans pourrait bien débarquer au PSG cet été. Toujours selon la même source, le vice-champion de France tente également d’attirer le partenaire madrilène de Varane, Sergio Ramos. Sur le point d’officialiser la signature de Gianluigi Donnarumma et annoncé comme le grand favori pour accueillir Ramos, le Paris Saint-Germain pourrait aussi s’offrir les services de Varane.

Affaire à suivre…