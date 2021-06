PSG Mercato : Après Ramos, Doha vise un autre champion du monde

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 21:30

Après seize ans de bons et loyaux services au Real Madrid, Sergio Ramos a fait ses adieux au club madrilène et prépare son arrivée au PSG. Un de ses coéquipiers du club madrilène pourrait le suivre au Paris SG.

Après Ramos, le PSG rêve d’un autre joueur du Real Madrid

D’après les informations de Goal, Sergio Ramos discute bel et bien avec le Paris Saint-Germain, mais pas seulement. Le média sportif assure que l’international espagnol de 35 ans parle aussi avec les deux clubs de Manchester (Man United et Man City) ainsi qu'à un club italien dont le nom n’a pas été dévoilé. Ce club en question pourrait être la Juventus Turin. Toujours selon la même source, le PSG n’a pas encore soumis d’offre à l’ancien joueur madrilène, mais Sergio Ramos se verrait bien débarquer dans la capitale française. D’ailleurs, le natif de Camas aurait déjà annoncé son arrivée prochaine au PSG à ses ex-coéquipiers du Real Madrid.

Ancelotti prêt à laisser filer Varane au PSG ?

Outre Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain veut également attirer Raphaël Varane durant ce mercato estival. Arrivé à Madrid en 2011 en provenance du RC Lens, le défenseur de 28 ans réfléchit à un changement d’air afin de s’offrir un nouveau challenge. Le PSG voudrait profiter de cette ouverture pour tenter de le convaincre de rejoindre l’équipe de son entraîneur Mauricio Pochettino. La Gazzetta dello Sport assure d'ailleurs que l’entraîneur parisien insiste auprès de sa direction pour que le champion du monde 2018 débarque à Paris d’ici le 31 août.

Malgré la présence de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, le coach argentin rêve également d'avoir sous ses ordres la paire Ramos - Varane pour la saison prochaine. Toujours selon la même source italienne, Carlo Ancelotti a multiplié les offensives pour tenter de convaincre le joueur de rester et prolonger son contrat qui expire dans un an, mais en vain. Face à l’intransigeance de Varane, le successeur de Zinedine Zidane a pris la décision de respecter son choix. Pour éviter de le laisser partir gratuitement dans douze mois, le Real Madrid devrait vendre le natif de Lille cet été.

Cela tombe bien puisque le principal concerné a déjà fait un choix concernant sa prochaine destination. La Gazzetta dello Sport explique qu’après avoir passé dix années sous le maillot madrilène, l’international défenseur central français souhaite rentrer au pays. Pour continuer d'évoluer au haut niveau en France, l’ancien défenseur du RC Lens ne voit qu’une seule équipe capable de lui donner satisfaction : le Paris Saint-Germain. De son côté, le quotidien espagnol AS révèle que pour laisser partir le coéquipier de Karim Benzema, le vice-champion de la Liga attend un chèque de 50 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…