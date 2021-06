Vente OM : le dossier de cession du club encore d'actualité

Publié par ALEXIS le 26 juin 2021 à 10:45

Le dossier de la Vente OM est toujours d'actualité. On croyait le sujet rangé aux oubliettes que non. Thibaud Vézirian revient à la charge avec une persistance sur l'existence d'un processus de cession de l'Olympique de Marseille.

Vente OM : Vézirian persiste sur la vente du club phocéen

Frank McCourt a nié, début juin, que l'Olympique de Marseille n'était pas en vente. « Toutes les rumeurs au sujet d’une vente OM ou d’une ouverture du capital sont des fake news », disait l'homme d'affaires américain. Le patron du club olympien a même rassuré les supporters du Vélodrome en déclarant : « nous avons l’argent qu’il faut et je suis là pour le club ». Malgré tout, Thibaud Vézirian est persuadé que le milliardaire américain ne dit pas la vérité. Les nombreux démentis du propriétaire du club Olympien ne font donc pas changer sa position.

Lors de son débriefing sur le match France - Portugal à l’Euro 2020, sur sa chaine YouTube, le consultant pour La Chaine L’Équipe a encore soutenu que l’Olympique de Marseille est bel et bien en vente. Il justifie ses affirmations par le fait que les Phocéens, dont les caisses sont vides, ont subitement de l’argent pour recruter de nouveaux joueurs.

« On a tous remarqué que ça y est, il y a de l’argent à l’ OM, vu que c’est le club le plus actif sur le marché des transferts. Tous les jours sur les infos foot mercato, vous voyez que Marseille est à l’affiche partout. Comme quoi, il y en a qui ne se sont peut-être pas trompés, il y a quelques semaines, ou quelques mois », a-t-il lâché. Rappelons que le journaliste avait donné rendez-vous en mai dernier pour une vente officielle du club provençal. Et cela n'est pas arrivé !

L'Olympique de Marseille très actif sur le marché

Il faut noter que Pablo Longoria a sorti 20 M€ pour recruter Gerson à Flamengo. 3,5 millions d'euros ont été offerts au FC Barcelone pour le transfert de Konrad de la Fuente, attendu à Marseille début de semaine prochaine pour la visite médicale préalable à la signature de son contrat. Le président de l’ OM est également sur plusieurs pistes : Thiago Almada (Velez Sarsfield en Argentine), Mattéo Guendouzi (Arsenal), Amine Adli (Toulouse FC), David Luiz (libre) ou encore Jérémie Boga (Sassuolo).