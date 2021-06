PSG Mercato: Ramos cherche une maison à Paris, signature proche

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2021 à 18:40

Annoncé avec insistance au PSG, Sergio Ramos semble désormais résolu à évoluer sous le maillot rouge et bleu la saison prochaine. L’ancien capitaine du Real Madrid cherche déjà un logement dans la capitale française.

En fin de contrat, Georginio Wijnaldum a quitté Liverpool pour s’engager avec le Paris Saint-Germain alors que le FC Barcelone lui tendait également la perche. Si l’international néerlandais de 30 ans vient renforcer l’entrejeu, Sergio Ramos est également annoncé pour apporter son expérience et sa grinta dans la charnière centrale de l’équipe parisienne.

Désormais libre de tout engagement après seize années de bons et loyaux services, le défenseur central de 35 ans a fait ses adieux au Real Madrid. Placé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, le champion du monde 2010 a fait le choix de rejoindre le PSG. Et d’après les dernières révélations de nos confrères de Foot Mercato, Ramos est en train de préparer sa prochaine arrivée à Paris puisqu’il est à la recherche d’un logement dans la capitale.

« Parallèlement aux discussions que l’ancien capitaine du Real Madrid entretient avec plusieurs joueurs parisiens, il commence, selon nos informations, à chercher un logement à Paris. (…) La prudence reste de mise, car pour le moment même si les tractations avancent, aucun accord définitif n’a été trouvé entre les deux parties », explique le site sportif.

Pochettino pousse le PSG à recruter Sergio Ramos

Le média espagnol ABC a dernièrement indiqué que l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino pousse en interne afin que sa direction finalise bel et bien le renfort de Sergio Ramos. Le coach argentin a notamment demandé à son directeur sportif Leonardo d’accepter les conditions de l’international espagnol, c’est-à-dire un contrat de deux ans et un salaire de huit millions d’euros par saison. Malgré l’intérêt de Manchester United, la Juventus Turin et Manchester City, Sergio Ramos pourrait donc être le troisième gros coup estival du PSG après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma.