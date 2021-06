RC Lens Mercato : Loïc Badé au Stade Rennais, ça promet

Publié par Gary SLM le 26 juin 2021 à 19:51

Loïc Badé, défenseur central franco-ivoirien du RC Lens, intéresse toujours le Stade Rennais. Le club breton a déjà fait une offre que n’a pas encore acceptée le RCL.

Stade Rennais - RC Lens, de longues discussions en perspectives

En fin de saison, Damien Da Silva a fait ses bagages pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. L’ex-patron de la défense du Stade Rennais a refusé plusieurs offres de prolongation de ses dirigeants avant de filer à l’OL. Désormais, le grand challenge des dirigeants du SRFC est de lui trouver un remplaçant tout aussi valable pour la saison prochaine. Si plusieurs pistes existent sur les tablettes de Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes, celle menant à Loïc Badé a été validée en interne comme étant la plus crédible. Dès lors, les Rouge et Noir s’activent pour l’attirer sous le maillot du SRFC.

Pour joindre l’acte à la parole déjà délivrée de leur intérêt pour Loïc Badé, les responsables du Stade Rennais ont fait une offre de 13 millions d’euros aux Lensois. Les dirigeants du club, 6e au classement de Ligue 1, avaient ainsi proposé un montant au-dessus de la valeur réelle du joueur si l’ont en croit les agences spécialisées dans l’estimation de la valeur des sportifs. En réalité, le Racing Club de Lens ne souhaite pas se séparer de son défenseur. S’ils devaient s’y résoudre, les dirigeants lensois voudraient que cela se face contre une forte entrée d’argent comme l’avait fait l’ ASSE en début de la saison dernière avec Wesley Fofana.

RCL : Loïc Badé comme Wesley Fofana ?

Les dirigeants stéphanois avaient accepté le transfert de Wesley Fofana pour 35 millions d’euros. Le refus de l’ entraîneur Claude Puel de laisser partir le joueur défensif avait fortement fait monter sa valeur sur le marché des transferts. Leicester City n’avait finalement pas d’autres choix que de verser la somme fixée pour ce joueur estimé à l’époque à seulement 10 millions d’euros. Fofana n’était qu’à la fin de sa première année au sein de l’équipe pro des Verts de l’ AS Saint-Étienne. C’est cette posture de l’AS Saint-Étienne à l’époque qu’adoptent aujourd’hui les dirigeants du RC Lens face à leurs homologues du Stade Rennais.

À noter que les Sang et Or n’ont aucun intérêt autre que financier à renforcer un concurrent qu’est le SRFC pour les places dans le Top 5 de Ligue 1 de la saison prochaine. Les dirigeants exigent donc 25 millions d’euros que rechignent à leur verser le président Nicolas Holveck et ses collaborateurs pour finaliser le transfert de Loïc Badé. Même si Rennes propose aujourd’hui 13 millions d’euros plus de 2 de bonus pour débloquer ce dossier, Lens est fermé à un départ de son joueur en dessous du montant indiqué.

Rennes parviendra-t-il à déstabiliser la défense de Lens, un concurrent ?

Les Sang et Or ont terminé la première saison de leur retour en Ligue 1 à la 7e place de Ligue 1, manquant de peu une place en Uefa Europa League. Ils savent que leurs supporters seront très exigeants la saison prochaine avec le retour des fans dans les tribunes. Les dirigeants du Racing Club Lensois luttent donc pour garder leurs meilleurs joueurs de la saison qui vient de s’écouler, seul gage pour réussir en 2022. Retenir Loïc Badé est clairement un des challenges qu’ils doivent relever pour se donner plus de chance de réussir d’atteindre leurs objectifs. Pour eux, à ce jour, c’est seul le paiement des 25 millions d’euros qui pourraient changer la donne, ce qui promet de chaudes et longues discussions avec leurs homologues Rennais.