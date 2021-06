PSG Mercato : L’arrivée d’un international argentin se précise

Publié par JEAN-LUC D le 29 juin 2021 à 23:45

Leonardo et le PSG continuent leur mercato estival. Après avoir bouclé les arrivées d’un milieu de terrain, d’un gardien de but et d’un latéral droit, le Paris Saint-Germain tente à présent de venir venir un nouveau renfort pour l’attaque. Intéressé par le profil d’un international argentin, le directeur sportif accélère sur cette piste.

Leonardo vise un attaquant de la Lazio Rome

Après Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le PSG veut à présent se renforcer offensivement. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, tente donc de déloger un international argentin durant ce mercato estival. En effet, d’après les informations du média italien Il Messaggero, le club de la capitale a fait de l’attaquant de la Lazio Rome, Joaquin Correa, sa priorité pour la suite du mercato estival. Selon la même source, Leonardo a même déjà transmis une première offre de 25 millions d’euros plus un échange incluant le milieu de terrain offensif brésilien Rafinha.

Évaluant l’international argentin de 26 ans à plus de 40 millions d’euros, le club italien a rejeté cette proposition et réclame une enveloppe plus rehaussée et soit Rafinha ou Julian Draxler dans la transaction. Ce mardi, la presse italienne annonce que Leonardo a appuyé sur l’accélérateur dans ce dossier.

Mercato PSG : Leonardo a rencontré l’agent de Joaquin Correa

D’après les révélations du quotidien Il Tempo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec le représentant de l’avant-centre de la Lazio Rome, Alessandro Lucci. Leonardo et l’agent de Joaquin Correa négocient notamment les éventuels contours du contrat. De son côté, la Lazio qui n’est pas forcément opposée au départ de son joueur attend des nouvelles du Paris Saint-Germain selon le journal national. Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont désormais disposés à monter leur offre entre 35 et 40 millions d’euros.

Un montant qui pourrait bien faire mouche dans cette affaire. Recruté durant l’été 2018 en provenance du FC Séville pour un chèque de 15,3 millions d’euros, Joaquin Correa pourrait écourter son bail qui court jusqu’en 2024 pour venir rejoindre ses compatriotes Mauricio Pochettino, Angel Di Maria et Leandro Paredes à Paris.

Affaire à suivre…





