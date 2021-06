RC Strasbourg Mercato : Un cadre de Stéphan scelle son avenir

Publié par Ange A. le 30 juin 2021 à 07:00

Pour la saison à venir, Julien Stéphan peut compter sur un cadre du RC Strasbourg. Ludovic Ajorque s’est confié sur son avenir. Il ne le voit pas ailleurs qu’en Alsace.

Ludovic Ajorque tranche en faveur du RC Strasbourg

Au terme d’un exercice difficile, le Racing Club de Strasbourg est parvenu à se maintenir en Ligue 1 Conforama. Le RC Strasbourg a terminé à la 15e place du championnat, avec deux points d’avance sur Nantes, barragiste. La saison terminée, une page s’est tournée avec le départ de Thierry Laurey. En fin de contrat, le technicien de 57 ans a quitté le RCSA après 5 ans de service. Il a été remplacé sur le banc par Julien Stéphan. Le nouveau coach du club alsacien espère mieux faire lors de son mandat. Il peut compter sur Ludovic Ajorque, un des cadres de son nouvel effectif. L’attaquant de 27 ans a en effet scellé son avenir avec le club alsacien en conférence de presse.

D’excellentes nouvelles pour le RCSA

« Je suis bien à Strasbourg. Mon fils est né ici. J’aime bien la ville donc je suis bien ici », a lâché l’avant-centre selon les propos relayés par Alsa’Sports. Dans sa sortie, l’attaquant s’est fixé un nouvel objectif avec le RC Strasbourg pour la saison à venir. Auteur de 16 buts et 4 passes décisives la saison dernière, Ludovic Ajorque espère faire mieux lors du prochain exercice. « Tout est remis à zéro. La saison dernière est terminée. Aujourd’hui tout le monde est sur le même pied d’égalité […] Jouer au maximum, marquer le plus possible, c’est le même objectif tous les ans […] Cette année il faut faire mieux que l’année dernière tout simplement », a poursuivi le natif de Saint-Denis. Pour rappel, Ajorque a terminé 4e meilleur buteur de Ligue 1 avec ses 16 réalisations. Son contrat est encore valide jusqu’en juin 2024.





