Mercato OL : Revirement spectaculaire pour un cadre de Lyon ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 10:00

Après l’officialisation de l’arrivée du Brésilien Henrique (27 ans) en provenance de Vasco de Gama jusqu’en juin 2024, le Mercato OL devrait s’animer avec l’avenir d’un cadre de l’effectif de l’Olympique Lyonnais.

Jason Denayer est clair pour son avenir

Débarqué en août 2018 en provenance de Manchester City contre une enveloppe de 10 millions d’euros, Jason Denayer dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2022 à Lyon. Interrogé récemment en conférence de presse, le défenseur central de 25 ans a publiquement avoué son envie de poursuivre l’aventure avec les Gones en paraphant un nouveau bail.

« Personnellement, et je l’ai déjà évoqué, je suis très bien à Lyon. Nous sommes en train de discuter. Nous ne sommes pas encore tombés d’accord, mais pas pour des choses importantes. Pour l’instant, tout se passe bien ici. J’aimerais bien prolonger si on trouve un terrain d’entente », a-t-il déclaré en plein Euro avec la Belgique. Une bonne nouvelle puisqu’en mars dernier, Juninho, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais annonçait lui aussi : « On est déjà bien avancé sur la prolongation de Jason. J'espère que l'on va trouver une solution, car il est important pour nous. »

Cependant, il semble que le dossier pourrait prendre une tout autre tournure bien surprenante en à croire la dernière sortie du représentant de l’ancien défenseur de Manchester City.

Mercato OL : L'agent de Denayer fait une annonce troublante

À douze mois de la fin de son engagement avec l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer va-t-il finalement faire ses valises et changer d’air durant ce mercato estival ? En tout cas, dans une interview accordée à Calciomercato.it, l’agent de l’international belge a ouvertement laissé entendre que son poulain est courtisé par de grands clubs européens et que le joueur veut disputer la Ligue des Champions, compétition à laquelle l’OL ne prendra pas part la saison prochaine.

« Il y a eu de nombreux contacts, avec Rome et Naples. Il a un contrat expirant en 2022. En ce moment, il n'y a pas de porte fermée à un avenir à Lyon. Il y a beaucoup d'intérêt de la part d'autres clubs, mais nous vivons une situation particulière à cause du coronavirus. Jason m'a dit qu'il voulait jouer des matchs importants de Ligue des Champions », a déclaré Jesse De Preter.

Encore engagé à l’Euro avec les Diables rouges, Jason Denayer va se pencher sur sa situation personnelle après la compétition. En cas de départ de Denayer, le Mercato OL devrait s’animer dans les semaines à venir afin de recruter un nouveau défenseur central du même niveau afin de renforcer l’effectif de Peter Bosz. Sauf si l’arrivée annoncée de son partenaire de sélection Dedryck Boyata (30 ans) enlève toute idée de départ au vice-capitaine des Gones.





