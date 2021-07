PSG Mercato : Sassuolo prévient Leonardo pour Manuel Locatelli

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2021 à 16:20

Manuel Locatelli attire les convoitises. Le PSG, toujours en quête de bonnes affaires, est cité aux trousses du milieu de terrain de la Squadra Azzura. Une réponse de Sassuolo est tombée.

Sassuolo se prononce sur le cas Manuel Locatelli

Révélation de l’Euro 20 avec l’Italie, Manuel Locatelli devrait quitter Sassuolo cet été pour un club de plus grand standing. Le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, Arsenal et d’autres grands clubs européens déjà venus aux renseignement s'activent pour arracher sa signature auprès du club italien. Giovanni Carnevali, président du 8e de Serie A a confirmé à Sky Sports Italia que son milieu de terrain fait d’objet d’une cour assidue, mais ne compte pas le brader au premier venu.

Le dirigeant italien mettait en lumière la très bonne relation de son club avec la Juventus Turin. Il a aussi fait savoir que les pourparlers n'avaient pas débuté par souci de laisser son joueur se concentrer sur la compétition européenne. Il reconnait que malgré les rumeurs qui multiplient le nombre des prétendants de son joueur en Italie, seul al Juve est venue aux nouvelles pour Locatelli.

Mercato PSG : une offre importante pour Locatelli

Si le patron de Sassuolo ne discute pas avec le clan Locatelli, il échange tout de même avec les prétendants à sa signature. Un départ du joueur de 23 ans étant d’ores et déjà prévu pour cet été. D’ailleurs, Giovanni Carnevali avoue que son homologue d’Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta lui ont transmis une offre importante. « C’est vrai que d'autres clubs étrangers sont intéressés, Arsenal en fait partie. Ils nous ont fait une proposition importante et ils sont en avance sur tout le monde, car ils ont déposé la seule offre concrète que nous ayons reçue jusqu'à présent », a-t-il précisé.

Le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin ont donc prévenu. Pour rappel, Transfermarkt estime qu’un transfert de Locatelli peut se négocier pour 35 millions d’euros.