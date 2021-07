ASSE Mercato : Des ventes et départs programmés par Puel

Publié par ALEXIS le 03 juillet 2021 à 21:38

L’ ASSE est passée devant la DNCG sans aucun souci mardi dernier. La gestion du club ligérien a été approuvée par la Commission de contrôle des clubs professionnels de la LFP. Selon les confidences d’un confrère, Claude Puel a promis de se séparer de deux joueurs lors de ce mercato estival, pour faire des économies et renflouer les caisses du club.

L' ASSE poursuit son plan réduction de la masse salariale

Saint-Étienne va poursuivre sa politique d’assainissement de ses finances, en mettant des joueurs aux gros salaires sur le marché. Selon les révélations du journaliste Romain Molina, dans un Live, Claude Puel a promis à la Direction nationale de gestion et de contrôle de la Ligue de football professionnel (LFP) de réduire la masse salariale de l’AS Saint-Étienne. Des joueurs comme Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz devraient quitter le club ligérien lors de ce mercato estival. Le premier émarge à 290 000 euros par mois et le deuxième touche 200 000 euros mensuels. L'attaquant tunisien de 30 ans et le milieu offensif algérien de 31 ans sont sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Rappelons que Mathieu Debuchy, qui percevait 130 000 euros par mois à l' ASSE, a été libéré au terme de son bail le 30 juin 2021. À l'été 2020, Claude Puel avait réussi à se séparer de Yann N'Vila (Olympiakos) et économiser son salaire non négligeable.

Trois gros transferts réalisés par Puel

L’ ASSE peut également réaliser un ou deux gros coups cet été. De jeunes joueurs prometteurs des Verts, notamment Lucas Douath-Gourna et Mahdi Camara (meilleur stéphanois la saison dernière) sont très courtisés. Il y a également Denis Bouanga dans les petits papiers de l’OGC Nice de Christophe Galtier et aussi du LOSC. Pour rappel, Sainté a réalisé trois gros transferts ces dernières saisons : Rémy Cabella au FC Krasnodar (en Russie) pour 12 M€, William Saliba à Arsenal pour 30 M€ en juillet 2020 et Wesley Fofana à Leicester City pour 35 M€ (hors bonus) en octobre 2020.