PSG Mercato: Keylor Navas est déjà au courant pour Sergio Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2021 à 01:27

Sergio Ramos va s’engager avec le Paris Saint-Germain. Ce n’est plus qu’une question de jours désormais. D’ailleurs, le gardien de but du PSG Keylor Navas est déjà au courant que son ancien coéquipier au Real Madrid va débarquer dans la capitale française cet été.

Accord confirmé entre Sergio Ramos et le PSG

Après RMC et Sky Germany, c’est au tour d’un autre média de confirmer ce dimanche que Sergio Ramos va effectivement devenir un joueur du Paris Saint-Germain. L’affaire est d’ores et déjà conclue entre l’ancien capitaine du Real Madrid et la direction du club parisien. En effet, le journal Le Parisien assure que le champion du monde 2010 a bel et bien trouvé un terrain d’entente avec le PSG après des discussions accélérées au cours des derniers jours entre son frère et agent René Ramos et Leonardo, directeur sportif du Paris SG.

« Selon nos informations, les discussions, qui avaient déjà bien avancé, mais restaient à approfondir à la fois sur la durée du contrat et sur le salaire d’un joueur qui touchait près de 15 millions d’euros nets par an à Madrid, se sont accélérées ces dernières heures au point qu’un accord entre les parties a été trouvé », indique le quotidien régional. Le spécialiste mercato de Sky Sport Italia Fabrizio Romano confirme lui aussi que l’international espagnol s’apprête à signer un bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2023 avec le PSG. Le joueur de 35 ans est désormais attendu à Paris pour régler la dernière étape de sa nouvelle aventure.

Visite médicale programmée pour Sergio Ramos

Après Georginio Wijnaldum, arrivé libre de Liverpool pour trois saisons, Sergio Ramos va devenir le deuxième renfort officiel du PSG. D’ailleurs, le site Foot Mercato révèle que le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018) a informé son ancien coéquipier madrilène Keylor Navas de son impatience de le retrouver bientôt au Parc des Princes.

« L’arrivée de Sergio Ramos au PSG n’est plus qu’une question de temps. Il a déjà informé certains futurs coéquipiers, dont Keylor Navas, qu’il serait à l’entraînement très bientôt. La visite médicale est programmée pour la semaine prochaine », confie le journaliste Santi FM. L’ancien défenseur du FC Séville s’apprête donc à débarquer à Paris.