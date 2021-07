PSG Mercato : Fin du feuilleton Sergio Ramos ce lundi ?

Publié par Ange A. le 05 juillet 2021 à 06:30

Annoncée avec insistance au Paris Saint-Germain, l’arrivée de Sergio Ramos serait imminente. La presse italienne assure d’ailleurs que la signature du défenseur central sera officialisée dans les prochaines heures.

Sergio Ramos attendu au PSG

Après avoir passé toute sa carrière en Espagne, Sergio Ramos s’apprête à vivre sa première expérience à l’étranger. En fin de contrat au Real Madrid, le défenseur de 35 ans est libre de s’engager avec le club de son choix. Lequel se porterait selon toute vraisemblance sur le Paris Saint-Germain. Depuis le mercato d’hiver, le nom du désormais ancien capitaine des Merengues est associé au PSG. Ces derniers jours, un accord a même été annoncé avec le défenseur central. Il ne manquerait plus que l’officialisation de la signature de Ramos au PSG. Pour Alfredo Pedullà, ce ne serait plus qu’une question d’heures. Dimanche soir, le journaliste italien a annoncé l’arrivée de l’Andalou « demain », donc ce lundi.

Ramos, le nouveau coup à 0€ de Leonardo

Comme rarement par le passé, le Paris Saint-Germain réalise un mercato estival low-cost. En signant Sergio Ramos, Leonardo s’offrirait sa troisième recrue à zéro euro cet été. Respectivement en fin de contrat avec Liverpool et l’AC Milan, Giorginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma se sont engagés librement avec le PSG. La signature de Ramos constitue une belle opportunité de marché pour Paris. Le défenseur central a tout remporté dans sa carrière tant avec la Roja que le Real Madrid. Reste plus qu’à attendre qu’il mène Paris sur le toit de l’Europe en remportant la Ligue des champions. Le PSG court après encore après le premier sacre européen de son histoire. Attendu dans la capitale, Ramos va y retrouver ses anciens coéquipiers madrilènes Angel Di Maria et Keylor Navas. Il sera également question de retrouvailles avec ses compatriotes Juan Bernat et Ander Herrera, tous dispensés d’Euro.