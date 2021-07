FC Nantes Mercato : Le jeune Batista Mendy vers Angers SCO

Publié par Thomas le 06 juillet 2021 à 14:50

Longtemps courtisé par le RC Lens, la jeune pépite formée au FC Nantes Batista Mendy devrait s’engager dans les prochains jours au SCO d’Angers, 13e du championnat de France. Le milieu de terrain de 21 ans n’a disputé que trois rencontres dans l’élite dont deux en Ligue 1 et une en Coupe de France. Selon le quotidien L'Équipe, le joueur va parapher un contrat de 3 ans avec le club angevin.

FC Nantes : la pépite Batista Mendy signe au SCO d’Angers

Très sollicité cet été, le jeune milieu de terrain français qui peut aussi jouer défenseur, a finalement tranché pour rejoindre le Maine-et-Loire et le SCO d’Angers pour un contrat de 3 ans. Alors que de nombreux clubs français s’étaient positionnés pour recruter Batista Mendy (Brest, Bordeaux…), le RC Lens semblait être les plus à même de le récupérer. N’ayant pas réussi à obtenir une offre convainquante de la part des Sang et Or, le joueur de 21 ans s’était alors tourné vers Angers qui semblait aussi très intéressé pour le faire signer.

Sa valeur sur le marché des transferts avoisine le demi million d’euros, selon le site Transfermarkt. Cependant, le joueur était en fin de contrat cet été et est donc arrivé libre et gratuit au SCO. Cette saison, le FC Nantes lui avait formulé différentes propositions pour réitérer son aventure chez les canaries, en vain, puisque le joueur les avait toutes refusées.

Une arrivée bienvenue pour le SCO d’Angers après plusieurs départs

Le club angevin enregistre, avec l’arrivée de Batista Mendy, un renfort de marque, puisque le français de 21 ans possède un profil polyvalent, lui permettant d’être aligné en défense comme au milieu de terrain. Une signature qui fait du bien pour le club qui avait enregistré les départs de Loïs Diony, prêté à l’étoile rouge de Belgrade et Ludovic Butelle en partance pour le Red Star. Pour rappel, le club est sous le coup d’une rétrogradation en deuxième division suite à l’audience de la DNCG.