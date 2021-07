PSG Mercato : Après Ramos, une autre grosse star de Liga à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 23:30

Laissé libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos va s’engager avec le PSG. Mais l’ancien capitaine des Merengues pourrait ne pas être la seule grosse star qui va quitter la Liga pour le club de la capitale cet été.

Sergio Ramos attendu à Paris pour sa visite médicale

Après seize années de bons et loyaux services, Sergio Ramos a officiellement quitté le Real Madrid à l’issue de son contrat le 30 juin dernier. À la recherche d’un nouveau club pour la suite de sa carrière, l’international espagnol a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. À 35 ans, le défenseur central va rejoindre le club parisien sur la base d’un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2023, avec un salaire de 15 millions d’euros annuels.

Attendu ce lundi pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat, l’ancien emblématique capitaine du Real Madrid va finalement débarquer mercredi selon les informations du quotidien L’Équipe. Après avoir annoncé officiellement la venue d’Achraf Hakimi, venu de l’Inter Milan contre un chèque de 70 millions d’euros (bonus compris), Ramos devrait être la troisième recrue phare du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Toutefois, le champion du monde 2010 pourrait être suivi à Paris par un autre grand nom du championnat espagnol. Et pas l’un des moindres.

Mercato PSG : Le PSG ne lâche pas Lionel Messi

En effet, selon les informations de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi continue de surveiller le dossier Lionel Messi. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont d’ores et déjà transmis une offre jugée « irrécusable » au septuple Ballon d’Or et attendent désormais sa réponse. Si le FC Barcelone espère toujours faire signer un nouveau bail à son capitaine, les difficultés financières accentuées par la pandémie du Covid-19 bloquent l’élan de Joan Laporta et la direction barcelonaise.

Surtout que Javier Tebas a déjà prévenu qu’il ne changerait pas la réglementation liée au plafonnement de la masse salariale pour aider le club culé dans ce gros chantier. Le PSG patiente donc et attend le bon moment pour récupérer Messi. D’ailleurs, le journal madrilène AS confirme cette tendance et assure qu’une arrivée de Messi à Paris mettrait le Real sur orbite pour Kylian Mbappé. Après Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain pourrait également arracher Messi à la Liga.