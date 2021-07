PSG Mercato : Moise Kean, la décision d’Everton est tombée !

Prêté par Everton sans option d’achat, Moise Kean a rapidement trouvé ses marques au PSG. L’attaquant italien veut poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, point sur lequel était attendue la décision d'Everton, son club.

« Connaître la valeur, ce n’est pas facile. On a fait le choix d’avoir un joueur très jeune, que l’on connaît depuis longtemps. On savait ce qu’il pouvait nous donner. C’est un garçon qu’on n’a pas envie de perdre. Le fait venir un an, c’était l’opportunité pour lui de jouer la Ligue des champions. Il joue très bien, il marque. Il est très jeune et a un grand avenir devant lui. C’est difficile de savoir. On comprendra mieux la situation à la fin. On ne pouvait pas faire autrement qu’un prêt. Avoir Kean pour un an, c’est très positif. Pour le futur, selon les conditions, on verra comment ça se passe. C’est très compliqué de savoir », déclarait Leonardo en février dernier à propos de Moise Kean.