PSG Mercato : La déclaration choc de l’émir du Qatar pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 08 juillet 2021 à 10:59

Lionel Messi sous le maillot du PSG, c’est le rêve totalement fou de Nasser Al-Khelaïfi et du Qatar. Ce jeudi, un média espagnol assure que les hautes autorités du Paris Saint-Germain ont pris position dans ce gros dossier.

Le PSG n’a pas abandonné Lionel Messi

On arrête plus le PSG. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et en attendant l’officialisation de Gianluigi Donnarumma, Nasser Al-Khelaïfi continue son mercato des plus actifs comme il l’avait annoncé début juin dans les colonnes de L’Équipe. Le quotidien sportif a confirmé, hier, un intérêt mutuel entre le Paris Saint-Germain et Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain français ne compte pas prolonger avec Manchester United. Courtisan de longue date, le club parisien veut en profiter pour tenter de l’attirer cet été.

Outre le milieu mancunien de 28 ans, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar nourrissent également un autre grand rêve pour cet été : récupérer Lionel Messi. Libre depuis le 30 juin dernier, la star argentine n’a toujours pas paraphé un autre engagement avec le FC Barcelone malgré la volonté ferme de Joan Laporta de parvenir à la conserver en Espagne. D’ailleurs, une source espagnole révèle que le président du PSG a envoyé un message clair au clan Messi.

Le PSG prêt à dégainer pour Lionel Messi

D’après les informations du journaliste Francisco Buyo, proche de l’émir du Qatar, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont effectivement en contact avec le père et agent de Lionel Messi. Nasser Al-Khelaïfi a récemment contacté Jorge Horacio Messi pour lui faire passer le message de l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG. « Si le FC Barcelone ne peut pas résoudre ses problèmes économiques et ne propose pas une offre qui satisfasse Lionel Messi, nous serons là, et dès que vous le souhaitez, nous discuterons », aurait lancé le patron des Rouges et Bleus selon le journaliste sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito. Après Sergio Ramos, une autre grande figure du championnat espagnol pourrait ainsi débarquer en Ligue 1 dans les prochaines semaines.