PSG Mercato : Sergio Ramos fait déjà une promesse aux supporters

Publié par JEAN-LUC D le 08 juillet 2021 à 12:30

Après seize ans passés avec le Real Madrid, Sergio Ramos ouvre une nouvelle page dans sa carrière sous le maillot du PSG. Le club de la capitale a officiellement annoncé l’arrivée de son nouveau défenseur.

Sergio Ramos s’engage avec le PSG jusqu’en 2023

Sergio Ramos est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a finalement envoyé le communiqué qui officialise l’arrivée de l’ancien capitaine du Real Madrid ce jeudi. Laissé libre après la fin de son contrat le 30 juin dernier, le champion du monde 2010 a trouvé un accord avec le vice-champion de France pour une collaboration de deux ans, soit jusqu’en juin 2023. « Le PSG vient d'officialiser l'arrivée du défenseur central Sergio Ramos. Le joueur de 35 ans en fin de contrat avec le Real Madrid s'est engagé pour deux saisons avec Paris, soit jusqu'en juin 2023 », écrit le club sur son site officiel.

Sergio Ramos veut tout gagner avec le PSG

Sur la chaîne PSG TV, l’ancien coéquipier de Karim Benzema n’a pas caché sa joie d’intégrer l’équipe de Mauricio Pochettino. « C'est un moment très spécial pour moi. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est un changement important dans ma vie. C'est un nouveau défi pour moi, mais je suis fier de pouvoir le relever ici à Paris. Je viens ici avec l'envie de travailler dur et de gagner des titres, deux valeurs qui sont chères au club. Je suis heureux de faire partie de ce grand club », a déclaré Sergio Ramos.

À 35 ans, le défenseur central espagnol nourrit encore beaucoup d’ambitions et espère les partager avec son nouveau club et ses supporters. « Je pense que je peux apporter de l'expérience et de la maturité. Je suis un travailleur, j'aime être constant et avoir le sens du sacrifice. C'est ce que j'ai réalisé pendant toute ma carrière, et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer de ramener le plus de titres ici. Nous sommes dans un club qui veut tout gagner. Après, le football n'est pas une science exacte, il y a toujours des détails qui font qu'un match se perd ou se gagne... Mais il faut donner le maximum pour avoir l'esprit tranquille, tout donner sur le terrain, c'est aussi ce qui définit cette équipe et ce club, il faut toujours voir les choses en grand. Nous sommes là pour tout donner et gagner », a ajouté le nouveau numéro 4 des Rouges et Bleus.