Barça Mercato : Un échange Saúl-Griezmann très proche

Publié par Thomas le 16 juillet 2021 à 02:05

Ce n'est plus qu'une question d’heure avant que le milieu de terrain de 26 ans Saúl Ñiguez revêtisse le maillot blaugrana. Une opération qui, selon la presse ibérique, emmènerait Antoine Griezmann à l’Atlético Madrid, son ancien club. Malgré de nombreuses offensives de la part de Liverpool, qui semblait, le plus à même de le récupérer, c’est désormais le FC Barcelone qui devrait enrôler le joueur, et se délesterait ainsi de l'attaquant français, qui souhaiterait lui aussi quitter la catalogne.

Malgré des offres de Liverpool, Saúl se rapproche du Barça

Si en Angleterre, les offres n’en finissent plus de tomber pour le milieu espagnol de l’Atlético Madrid, le quotidien barcelonais Mundo Deportivo assure que le joueur de 26 ans n’a jamais été aussi proche du FC Barcelone. Malgré les dernières informations envoyant Saúl sur les rives de la Mersey, en échanges de Divock Origi et Xherdan Shaqiri, les négociations avec le Barça sont tellement avancées qu’il serait quasi impossible d’empêcher le milieu de terrain de rejoindre le Camp Nou la saison prochaine.

Pour rappel, les Reds étaient à la recherche d’un milieu de terrain pour pallier le départ prématuré de Georginio Wijnaldum au Paris Saint-Germain. Les dirigeants anglais, voyant le Barça leur passer devant pour le joueur, se seraient déjà tournés sur d’autres alternatives, comme le rapporte le quotidien italien La Repubblica. Le journal assure qu’une offre aurait déjà été formulée par Liverpool pour Nicolo Barella, milieu de terrain de l’Inter Milan.

Griezmann pourrait retourner à l’Atlético grâce à cet échange

Le départ imminent de Saúl vers la catalogne aurait une conséquence directe sur la situation d’Antoine Griezmann. Alors que le club cherche à le vendre depuis des semaines afin d’alléger la masse salariale, l’Atlético Madrid pourrait alors récupérer l'attaquant français à moindre coût, et laisserait filer le milieu de terrain qui avait perdu sa place de titulaire chez les colchoneros. L’officialisation de ce troc pourrait être effective dans les prochains jours.