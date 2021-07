PSG Mercato : Un nouveau gardien bientôt au Paris SG

Publié par Gary SLM le 16 juillet 2021 à 23:58

Le PSG va de nouveau faire signer un gardien de but. Ce dernier va renforcer l’embouteillage formé dans les cages du club de la capitale par Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma ou encore Alphonse Areola.

Mathyas Randriamamy, un gardien de plus au PSG ?

Même s’il a déjà six gardiens de but candidats pour la place de titulaire, le PSG va s’attacher les services d’un nouveau portier en la personne de Mathyas Randriamamy. Le jeune gardien formé au Paris Saint-Germain va signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Il viendra donc forcément augmenter le nombre de gardiens de but de l’équipe parisienne.

Le Paris Saint-Germain vient fraîchement de recruter Gianluigi Donnarumma qui était en fin de contrat avec l’AC Milan. Le portier italien, meilleur joueur de l’Euro 2020, s’est donc engagé gratuitement pour faire la concurrence à Keylor Navas. Le portier numéro 1 du club parisien va devoir élever son niveau pour rester le préféré de l’ entraîneur Mauricio Pochettino. Cette arrivée fait un malheureux, l’espagnol Sergio Rico, jusque-là deuxième dans la hiérarchie des gardiens de but du principal club de foot de la région Parisienne.

Le Français Alphonse Areola n’est lui pas dans les plans du club. Prêté au RC Lens en 2013, il avait rejoint le SC Bastia avant de filer en Espagne, du côté de Villarreal CF. Il a ensuite été prêté par le club de la capitale au Real Madrid d’où il rejoindra Fulham FC après avoir refusé de jouer le rôle de gardien numéro 2 au Paris SG. Les négociations sont en cours pour son transfert définitif vers West Ham.

Paris SG, des prêts ou le banc ?

Un autre portier parisien, Alexandre Letellier, va aussi payer l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris SG. 3e dans le classement des gardiens, il vire automatiquement à la 4e place. Marcin Bulka, de retour de prêt à Châteauroux, ne devrait jouer aucun match avec l’équipe professionnelle du PSG. Il pourrait donc repartir en prêt à l’occasion de ce mercato estival.

Denis Franchi est l’autre portier parisien qu’on ne verra pas sous le maillot de l’équipe pro la saison 2021-2022. Loin dans la hiérarchie des gardiens, il devrait servir en équipe B. Garissone Innocent va lui devoir partir en prêt pour s’aguerrir. Utilisé par le SM Caen la saison dernière, il est à l’écoute des opportunités pour rebondir. Mathyas Randriamamy qui vient s’ajouter à l’effectif déjà pléthorique des gardiens parisiens va probablement filer lui aussi en prêt.