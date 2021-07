ASSE Mercato : Annonce de Puel au sujet de Jessy Moulin

Publié par Ange A. le 18 juillet 2021 à 01:40

L’AS Saint-Étienne va encore perdre un cadre cet été. Entraîneur de l’ ASSE, Claude Puel a confirmé le départ d’un cadre de son effectif dans les prochains jours.

Claude Puel entérine un important départ à l’ ASSE

Vendredi, l’AS Saint-Étienne a officialisé le départ de Sergi Palencia. Le latéral droit de 25 ans est prêté avec option d’achat à Leganès, club de deuxième division espagnole. Quelques heures après cette annonce, Claude Puel a assuré qu’un autre départ était dans les tuyaux. Au cours d’une rencontre avec la presse ce samedi, l’entraîneur stéphanois a ouvert la porte au départ de Jessy Moulin. Le technicien castrais a confirmé que le portier de 35 ans était en contact avancé avec un autre club. « C’est lui qui a pris cette décision. On a eu une petite discussion. À son âge, je ne vais pas l’empêcher d’épouser un autre projet [...] Il est en train d'étudier une proposition avec un autre club », a-t-il confié selon les propos rapportés par L’Équipe.

Jessy Moulin proche de signer chez un promu

Sauf revirement, Jessy Moulin va quitter l’AS Saint-Étienne pour s’engager avec l’ESTAC Troyes. Un contrat de deux ans avec le champion de Ligue 2 BKT est évoqué. Le gardien de but devrait rejoindre le club aubois en tant que joueur libre. Moulin sera libéré de sa dernière année de contrat par l’ ASSE afin de s’engager librement avec Troyes. Sur les réseaux sociaux, il a évoqué son départ à demi-mot. « Essayer d’être un exemple jusqu’au bout. Allez les Verts », a-t-il posté sur Twitter. Il faut dire que son avenir stéphanois était compromis suite à l’éclosion d’Étienne Green en fin de saison dernière. Un contrat de deux ans est évoqué avec le promu. Moulin pourrait être rejoint à Troyes par deux anciens cadres de Saint-Étienne. Les noms de Mathieu Debuchy et Romain Hamouma sont associés à l’ESTAC.