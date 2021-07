OM Mercato: Longoria prépare un gros coup en attaque après Lirola

Publié par JEAN-LUC D le 18 juillet 2021 à 11:26

Sur le point d’obtenir la signature définitive de Pol Lirola, Pablo Longoria, le président de l’ OM, rêve toujours de recruter un nouvel attaquant. Le dirigeant espagnol est même déjà passé à l’action dans ce dossier.

Mercato OM : Longoria vise un Marseillais de naissance

Pol Lirola a fait l’objet d’une offre de 12 millions d’euros de la part de l’Olympique de Marseille qui compte le conserver définitivement. Prêté par la Fiorentina, le défenseur espagnol de 23 ans a convaincu les dirigeants marseillais de miser sur lui pour l’avenir. Les deux clubs se rapprochent d’un accord selon plusieurs sources concordantes. À côté de ce dossier, Pablo Longoria tente toujours de mettre la main sur un nouvel attaquant.

Après avoir perdu Florian Thauvin, l’OM veut absolument recruter un nouveau joueur pour offrir plus d’options à son entraîneur Jorge Sampaoli la saison prochaine. Si les noms de Denis Bouanga (ASSE) et Giovanni Simeone (Cagliari) sont évoqués, Pablo Longoria pourrait finalement opter pour un natif de la région marseillaise.

L’OM maintient le contact avec Jérémie Boga

Malgré huit recrues déjà officialisées, l’Olympique de Marseille n’est pas encore rassasié et poursuit son recrutement estival. Proche d’un accord avec la Fiorentina pour Pol Lirola, le président du club olympien veut toujours attirer Jérémie Boga. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ailier gauche de Sassuolo qui a disputé 28 matches toutes compétitions confondues avec 2 buts et 4 passes décisives a déjà signifié à sa direction qu’il ne compte pas étendre son engagement. Pour ne pas le voir s’en aller gratuitement dans douze mois, le club italien s’est résolu à le vendre cet été.

Et selon les révélations du journal La Provence, l’OM et Sassuolo sont en discussions pour l’international ivoirien de 24 ans. Même si aucune offre n’a encore été formulée par l’équipe marseillaise, l’intérêt existe bel et bien. Plusieurs contacts ont également été établis avec l’entourage de Jérémie Boga. Rapide et percutant, le joueur formé à Chelsea plaît à Jorge Sampaoli qui fait le pressing afin de l’avoir dans son effectif.

Le quotidien régional explique que Pablo Longoria temporise sur ce dossier, tout en maintenant le contact, car il est bien conscient qu’il doit d’abord vendre avant de réaliser ce gros coup. Surtout que Sassuolo réclame entre 25 et 30 millions d’euros pour Boga. Outre l’OM, l'Atalanta Bergame, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sont aussi positionnés sur ce dossier.