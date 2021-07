PSG Mercato : 40M€, Tuchel prépare un coup éclatant au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2021 à 23:58

Licencié par le PSG le 29 décembre 2020, Thomas Tuchel continue toutefois d’avoir de l’admiration pour certains de ses anciens joueurs parisiens. S’il collabore déjà avec Thiago Silva à Londres, l’entraîneur allemand aimerait bien recruter un autre cadre de l’effectif actuel du Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel veut un défenseur du PSG !

L’arrivée de l’emblématique Sergio Ramos pourrait créer un énorme chamboulement au Paris Saint-Germain. Et Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, pourrait en profiter d’ici le 31 août prochain et la fin du mercato estival. Fierté du centre de formation du PSG, Presnel Kimpembe se pose en effet des questions sur son avenir. D’après les informations du journal L’Équipe, le défenseur central de 25 ans a surtout été surpris par ce choix fort de son club de faire venir l’ancien capitaine du Real Madrid.

L’international français n’a pas apprécié le fait d’avoir appris la décision de ses dirigeants de recruter un joueur de ce profil via les réseaux sociaux et non par sa direction. En Angleterre, Chelsea veut profiter de ce moment de doute pour tenter d’attirer Presnel Kimpembe en lui manifestant son intérêt. Surtout son ancien coach Thomas Tuchel qui lui a fait comprendre qu’il aimerait l’avoir dans son effectif la saison prochaine.

Presnel Kimpembe prêt à quitter le PSG cet été ?

Sous contrat jusqu’en 2024, Presnel Kimpembe serait-il prêt à quitter le PSG pour suivre Thomas Tuchel en Premier League ? Toutefois, avant de formuler une offre pour le champion du monde 2018, le club londonien devra d’abord dégraisser. Avec son jeu physique et son goût pour les duels, le natif de Beaumont-sur-Oise est très apprécié par le coach des Blues et Roman Abramovitch pourrait même faire une petite folie pour le recruter si une petite ouverture s’offrait dans ce sens. Transfermarkt estimant le Titi parisien à 40 millions d'euros.

Cependant, L’Équipe précise que l’arrivée de Sergio Ramos n’a pas vraiment inquiété le partenaire de Marquinhos concernant son statut, mais il attend tout de même « des signaux de confiance de la part du club. » Une prolongation de contrat pourrait donc rapidement régler cette question.