PSG Mercato : Le clan Cristiano Ronaldo prépare sa venue à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 25 juillet 2021 à 19:32

Malgré la dernière sortie de Pavel Nedved, vice-président de la Juve, Cristiano Ronaldo pourrait finalement rejoindre le PSG durant ce mercato estival. Jorge Mendes, l’agent de la star portugaise, s’active dans ce sens.

La porte est toujours ouverte pour Cristiano Ronaldo

En marge de la victoire contre Cesena (3-1), samedi en match amical, le vice-président de la Juventus Turin a fait le point sur la situation de Cristiano Ronaldo. Évoquant les rumeurs qui annoncent l’attaquant de 36 ans dans les plans du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé, Pavel Nedved s’est voulu très clair sur le sujet : CR7 n’est pas sur le marché. « Il revient de vacances lundi et il reste avec nous », a lancé le dirigeant turinois au micro de Sky Sport Italia. Qu’à cela ne tienne.

D’après le Mundo Deportivo, l’ancien buteur du Real Madrid ne va pas évoluer sous le maillot de la Vielle Dame la saison prochaine. À un an de la fin de son contrat, le quintuple Ballon d’Or va quitter la Juventus Turin pour aller prendre la place de Kylian Mbappé qui va rejoindre le Real Madrid. Le journaliste Luca Momblano explique notamment que Ronaldo va faire son retour à Turin lundi pour ses examens médicaux et le début de la préparation, mais ne va pas rester dans le Piémont la saison 2021-2022.

« La tendance que son entourage laisse passer est toujours la même, c'est-à-dire que Cristiano sera à Turin lundi, cependant, cela ne peut être qu'un mouvement de façade. Le sentiment que j’ai, c’est que la Juve ne veut plus de Ronaldo et que lui ne veut plus de la Juve. J'espère que ça sera la quatrième année de Cristiano Ronaldo à la Juventus et qu’ils joueront une finale de Ligue des champions avec lui, mais je suis sceptique sur la poursuite du mariage », a expliqué le journaliste sportif. D’ailleurs, son agent Jorge Mendes s’active pour le placer au PSG.

Mercato PSG : Jorge Mendes discute avec Al-Khelaïfi

« Le PSG attend CR7 », a titré le Corriere dello Sport samedi. Et ce dimanche, CalcioMercato assure que malgré la dernière sortie rassurante de Pavel Nedved, Jorge Mendes continue de discuter avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo en vue d’un transfert de son client au Paris Saint-Germain. Alors que l’international portugais n’a plus envie de poursuivre l’aventure avec les Bianconeri, son représentant travaille sur la faisabilité de son arrivée dans la capitale française d’ici le 31 août prochain.

En cas d’accord entre les deux parties, le Paris Saint-Germain pourrait convaincre la Juve en incluant Mauro Icardi dans la transaction selon le média transalpin. Massimiliano Allegri, l’entraîneur du club italien, est un grand fan de l’international argentin de 28 ans et pourrait donc donner son accord pour l’opération. Toujours selon la publication italienne, Paris attend la décision finale de Kylian Mbappé avant de bouger dans ce dossier.

Affaire à suivre donc pour Cristiano Ronaldo et le Paris SG…