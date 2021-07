Barça Mercato : 15M€, la Roma s'active pour enrôler un Français

Publié par Thomas le 26 juillet 2021 à 17:18

Selon le média espagnol Sport, le club italien de l’AS Roma serait très intéressé pour récupérer le défenseur central français du FC Barcelone, Clément Lenglet. Poussé vers la sortie en Catalogne, le joueur fait l’objet de convoitises du côté de José Mourinho à Rome. Les giallorossi ont déjà formulé une offre de 15 millions d’euros au Barça, qui voit en le départ de Clément Lenglet, une belle opportunité de renflouer les caisses du club et pouvoir traiter au mieux les dossiers Coutinho et Griezmann.

Barça : Clément Lenglet dans le viseur de Mourinho

Selon Sport, l’AS Roma remuerait ciel et terre pour s’attribuer les services du défenseur central français la saison prochaine. Les négociations ont déjà débuté et une offre de 15 millions d’euros a été formulée aux dirigeants Blaugranas. Cependant, le Barça ne se satisferait pas d’une telle offre, et ne voudrait lâcher son joueur pour une somme inférieure à 25 millions d’euros. Désireux de vendre à tout prix lors de ce mercato estival, le Barça connaît une crise financière sans précédent et doit se séparer de joueurs à forte valeur salariale. Le joueur, lui, privilégierait un départ en Premier League, où il jouit d’une belle cote de popularité, notamment auprès de Tottenham.

Les dossiers Griezmann et Coutinho débloqués grâce à Lenglet ?

Si Clément Lenglet venait à quitter le Barça cet été, l’argent récolté lors de cette opération permettrait d’envisager autrement le futur de deux gros joueurs du club. Tout d’abord, Antoine Griezmann, dont le transfert à l’Atlético reste en stand-by, malgré des négociations entamées entre les deux clubs. Le joueur souhaiterait rejoindre les colchoneros, mais un échange avec Saúl sans contreparties financières ne conviendrait guerre à la direction catalane.

Le joueur pourrait contre toute attente, rester à Barcelone, d’autant que Manchester City semble proche d’un accord avec Harry Kane. Pour Coutinho, le cas reste différent, le joueur ne voit pas son avenir au Barça, et cherche absolument une porte de sortie. Si l’ OM s’est présenté pour l’enrôler, la proposition de prêt n’est pas passée du côté Blaugrana, qui à refermer la porte aux phocéens.