LOSC Mercato : 30 M€, Sven Botman vers la Premier League ?

Publié par Timothée Jean le 30 juillet 2021 à 01:15

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec LOSC, Sven Botman pourrait bel et bien faire ses valises cet été. Le défenseur néerlandais est susceptible de rebondir en Premier League, où plusieurs grands clubs s’activent déjà pour l’accueillir.

LOSC Mercato : Sven Botman a la cote en Angleterre

L’heure est au départ du côté du LOSC. Le club lillois a déjà perdu Mike Maignan ou encore Boubakary Soumaré cet été et ce n’est peut-être pas encore terminé. Outre Renato Sanches, Sven Botman demeure sur la liste des possibles partants. Le défenseur sort d’une belle saison avec les Dogues et ses prestations solides en Ligue 1 suscitent l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Sven Botman a notamment des touches en Italie où l’Atalanta Bergame aimerait l’attirer. Mais le coéquipier de José Fonte pourrait finalement prendre une autre destination. Et pour cause, plusieurs clubs de Premier League s’activent pour arracher sa signature. Sky Sports révèle que les deux clubs de Manchester, très solides financières, souhaiteraient le recruter lors de ce mercato estival.

Tottenham serait également sur ses traces. Les Spurs souhaitent renforcer leur défenseur et porteraient leur choix sur le Lillois. Tandis que West Ham, Crystal Palace, Newcastle et Norwich le suivent depuis de longues dates et voudraient profiter de la fenêtre des transferts pour le recruter. Ces intérêts britannoques ne déplaisent pas forcément au LOSC, en quête de liquidités. Mais pour déloger Sven Botman de Lille, les clubs intéressés devront sortir le grand jeu.

Un prix déjà fixé pour Sven Botman

Toujours selon la source, les dirigeants lillois réclameraient pas moins de 30 M€ pour laisser filer leur défenseur. Reste à savoir quel prétendant s’alignera sur ce montant. Rappelons que Sven Botman a rejoint le LOSC en provenance de l’Ajax Amsterdam et s’est rapidement imposé dans l’effectif lillois. La saison dernière, il a disputé 37 rencontres en Ligue 1. Champion de France avec les Dogues, il pourrait aller voir ailleurs cet été.