OM Mercato : Santos, révélations sur le transfert de Luan Peres

Publié par Ange A. le 30 juillet 2021 à 10:31

L’Olympique de Marseille s’est offert un nouveau défenseur central en la personne de Luan Peres cet été. Pour Santos, vendre le défenseur était un impératif, comme l’a indiqué le président du club auriverde.

Les raisons de la vente de Luan Peres à Marseille

L’Olympique de Marseille a déjà enrôlé huit joueurs cet été. En attendant une vente de Duje Caleta-Car (peut-être vers la Premier League) qui permettra d’obtenir quelques liquidités, le club phocéen a recruté Luan Peres. Le défenseur brésilien arrivé de Santos s’est engagé pour quatre ans avec l’ OM. Le montant de son transfert à Marseille est estimé à 4,5 millions d’euros. Il retrouve Jorge Sampaoli, son ancien entraîneur à Santos. Alors qu’il est en pleine préparation estivale avec son nouveau club, son départ fait encore des vagues au Brésil. Dans un entretien accordé à Globo Esporte, le président de Santos a justifié la vente de Peres à Marseille. Pour Andrés Rueda, il était impératif de vendre le joueur de 27 ans pour honorer certaines traites.

Santos sauvé par Sampaoli selon Rueda

« J’avais besoin d’argent pour régler des dettes envers Doyen et Krasnodar, avec qui j’étais tomber d’accord et à qui je devais payer 1 millions de dollars au 30 juillet pour honorer cet accord. Et l’argent ne tombe pas du ciel. Évidemment, je devais vendre le joueur. Je n’ai eu que cette proposition pour Luan Peres. Il n’y a rien eu d’autre », a révélé le président de Santos. S’il nourrit des regrets, Andrés Rueda est certain que se séparer du défenseur central était la meilleure solution pour renflouer les caisses du club dont il préside aux destinées. « Bien sûr, je ne voulais pas qu’il parte, mais c’était une nécessité. J’ai simplement fait avec. Je me suis dit : je ne vends pas un joueur, je suis en train de résoudre un grave problème du club », fait-il savoir.