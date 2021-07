OM Mercato: Cristian Pavon arrive, plus que deux détails à régler

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2021 à 20:31

Cristian Pavon pourrait prochainement débarquer à l’ OM. Pablo Longoria n’est plus qu’à deux détails pour finaliser le transfert de l’attaquant de Boca Juniors.

Après une bonne dizaine de signatures déjà enregistrées, Pablo Longoria ne semble pas encore rassasié. Le président de l’Olympique de Marseille veut continuer son marché afin de renforcer au maximum l’équipe de Jorge Sampaoli. À un mois de la fin du mercato estival, le club marseillais veut mettre la main sur un attaquant capable de suppléer Arkadiusz Milik. Si les noms de Giovanni Simeone (26 ans, Cagliari), Arnaud Kalimuendo (19 ans, PSG) et Willian José (29 ans, Real Sociedad) sont évoqués ces dernières semaines, Jorge Sampaoli a fait de Cristian Pavon sa priorité pour le poste.

À un an de la fin de son contrat, le joueur de 25 ans refuse de prolonger avec Boca Juniors et devrait donc être vendu cet été. D’ailleurs, Pablo Longoria a d’ores et déjà rencontré son agent. En effet, dans une interview accordée à TNT Sports, le représentant de l’international argentin a avoué échangé avec le président de l’OM qui lui a donné l’assurance qu’il négocie avec Boca Juniors pour son poulain. Fernando Hidalgo a révélé que le club marseillais compte bien recruter Pavon une fois qu’il aura finalisé la vente de l’un de ses joueurs en Bundesliga.

« La seule information que j'ai eue de France provenait d'une conversation avec le président de Marseille », a déclaré l’agent du joueur de Boca Juniors avant d’ajouter : « il m'a dit qu'ils négocient actuellement avec Boca, mais que tout était soumis à une éventuelle vente d'un de leurs joueurs à l'Allemagne. Au cas où ce joueur se libérerait, alors ils pourraient recruter Pavon. »

Selon Sky Sports, ce Marseillais dont la vente est liée à l’arrivée de l’ailier argentin n’est autre que Nemanja Radonjic que le Herta Berlin veut garder définitivement après son prêt de la saison dernière. Mais ce n’est pas tout puisque pour accueillir le natif d’Anisacate, l’OM doit d’abord lui faire une place dans son vestiaire.

Dario Benedetto sacrifié pour Cristian Pavon ?

Lors de la présentation officielle de Luan Peres et Cengiz Under à la presse, le patron de l’Olympique de Marseille a ouvertement déclaré qu’il ne peut pas recruter un nouveau joueur extracommunautaire en ce moment puisque les quatre places autorisées sont déjà occupées. « Sur les postes d'extracommunautaires, les quatre sont couverts avec Luan Peres, Luis Henrique, Gerson et Benedetto. Même si on voulait faire une opération avec un extracommunautaire, on ne pourrait pas. On doit s'adapter », a expliqué le dirigeant espagnol.

Seulement, avec le très probable départ de Dario Benedetto, l’OM devrait pouvoir attirer Cristian Pavon dans les semaines à venir. Autrement dit, si Marseille parvient à vendre Radonjic et trouver un nouveau point de chute pour Benedetto, Pavon pourrait bien débarquer sur la Canebière d’ici la fin du mercato estival. Affaire à suivre donc…