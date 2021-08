Barça Mercato : Accord trouvé entre Messi et Barcelone !

Publié par Thomas le 02 août 2021 à 18:15

Les dirigeants du Barça vont enfin pouvoir souffler ! La star argentine, sextuple Ballon d’Or, Lionel Messi, va officiellement prolonger son aventure en Catalogne dans la semaine et les termes du nouveau contrat sont déjà connus. Libre depuis le 30 Juin, la Pulga va s’engager à Barcelone pour cinq saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. De retour de ses vacances à Miami, le joueur de 34 ans était rentré en Espagne il y a quelques jours.

Barça Mercato : Messi signe cette semaine pour 5 ans !

C’était le dossier qui obnubilait la sphère football depuis plus d’un mois. Lionel Messi avait vu son bail à Barcelone se terminer le 30 juin dernier, et aucune prolongation n’avait été faite dans la foulée. De là sont nées les rumeurs les plus folles, adjugeant à l’Argentin tous les sorts possibles. Parmi toutes ces rumeurs, celle envoyant la Pulga au Paris Saint-Germain était sans doute la plus tenace. En lice pour la Copa América durant le mois de juillet (qu’il remporte pour la première fois de sa carrière), Messi ne s’était à aucun moment prononcé quant à son avenir.

Alors que le Barça connait cette saison une crise financière sans précédent, les dirigeants catalans remuaient ciel et terre pour se coller aux exigences financières de l’Argentin, allant jusqu’à demander une baisse de salaire générale du club. Finalement, les choses sont rentrés dans l’ordre, le président Joan Laporta se montrait depuis plusieurs jours très confiant quant à la prolongation de sa star, qui était rentré à Barcelone il y a peu (pour repartir en vacances avec sa famille).

C'est désormais chose faite, puisque les deux parties sont finalement parvenues à un accord, et une prolongation devrait être signée dans la semaine, comme le rapporte El Chiringuito. Lionel Messi, auteur de 672 buts avec les Blaugranas, va parapher un contrat de 5 saisons (jusqu’à ses 39 ans !). Cette prolongation devrait apaiser les dirigeants et fans du Barça, qui retenaient leurs souffles depuis plus d’un mois, craignant de voir partir leur joyau, au club depuis 21 ans.