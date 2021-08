ASSE Mercato : Le Real Madrid pourrait renflouer les caisses de Sainté

Publié par Gary SLM le 03 août 2021 à 11:35

La formation stéphanoise est honorée cet été. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti avance sur la piste d’un joueur formé à l’ ASSE, ce qui pourrait faire entrer de l’argent dans les caisses du club ligérien.

Le Real Madrid veut recruter Wesley Fofana

Wesley Fofana, le jeune défenseur vendu par l’ASSE à prix d’or à Leicester, pourrait encore rapporter de l’argent au club. Le jeune défenseur avait été vendu 35 millions d’euros par les Verts alors qu’il ne sortait que de sa première saison au haut niveau avec 30 matchs à son actif, toutes compétitions confondues. Il est vrai que son départ a fait un grand bien au club sur le plan économique, mais son absence du système défensif de Claude Puel s’était révélée comme un véritable désastre. L’AS Saint-Etienne qui est financièrement consolé par le départ de son ancienne pépite va continuer à empocher de l’argent.

En effet, selon le journaliste Fabrice Hawkins, Carlo Ancelotti cible Wesley Fofana pour renforcer la défense du Real Madrid. Ce secteur de jeu a perdu Sergio Ramos, désormais au PSG, et Raphaël Varane (Manchester United). Même si le club a déjà attiré David Alaba sous les couleurs de son maillot et que des joueurs déjà présents au club vont connaitre une mise en avance, le technicien italien voudrait s’offrir plus de sécurité. Il pense pour cela à engager l’ancien jeune du centre de formation de l’ASSE.

Mercato ASSE : Un nouveau chèque pour les Verts ?

Ce dernier, bien qu’estimé à 40 millions d’euros, pourrait coûter au Real Madrid deux fois ce prix. La bonne nouvelle pour les Verts est qu’ils devraient percevoir une partie de cet éventuel montant du transfert pour la formation de Wesley Fofana. Il faudra pour cela que Brendan Rodgers accepte de vendre ce joueur qu’il a tant désiré et qui sort d’une saison pleine de 37 matchs toutes compétitions confondues.